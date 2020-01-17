По словам эксперта, в соответствии с Конституцией и законом о Кабмине премьер должен подавать заявление об отставке парламенту, а не президенту, поэтому действия Гончарука больше похожи на политические, чем юридические.
«Складывается впечатление, что премьер профан в юриспруденции, или же это игра с целью получить доверие [Владимира] Зеленского. Премьер не должен подавать заявление об отставке президенту. Думаю, что происходит информационная игра. Реальной отставки не будет. В Раде нет голосов за отставку Гончарука», — рассказал Бортник.
Он также отметил, что в ближайшее время может произойти переформатирование Кабинета министров.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому, чтобы нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства.