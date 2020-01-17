Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не уйдет в отставку, так как для этого в Верховной Раде нет голосов, уверен политолог Руслан Бортник. Об этом в пятницу, 17 января, он рассказал изданию «ГолосUA»

Пять причин, по которым Зеленскому невыгодно отправлять Гончарука в отставку © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк должен подавать заявление об отставке парламенту, а не президенту, поэтому действия Гончарука больше похожи на политические, чем юридические.

«Складывается впечатление, что премьер профан в юриспруденции, или же это игра с целью получить доверие [Владимира] Зеленского. Премьер не должен подавать заявление об отставке президенту. Думаю, что происходит информационная игра. Реальной отставки не будет. В Раде нет голосов за отставку Гончарука», — рассказал Бортник.

Он также отметил, что в ближайшее время может произойти переформатирование Кабинета министров.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому, чтобы нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства.