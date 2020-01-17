Написавший заявление об отставке премьер-министр Украины Алексей Гончарук устраивает президента Владимира Зеленского, поэтому отставку могут не принять или отложить до более удобного момента. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал РИА Новости 17 января

Гончарук подал заявление об отставке © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Пока четко сказать, будет ли принята отставка, нельзя, потому что Гончарук — это человек, который устраивал Зеленского. Конечно, он здорово подставился через прослушку, в которой он назвал себя и Зеленского "профанами" в экономике. Следуя этой логике, наверное, вслед за заявлением об отставке Гончарука должно последовать и заявление об отставке Зеленского — не может же управлять страной человек, который ничего не понимает в экономике и является "полным профаном"», — отметил Безпалько.

По его мнению, некомпетентность Гончарука вряд ли была для Зеленского секретом, и, если бы его что-то не устраивало, он бы заставил премьера покинуть пост раньше.

В целом эксперт считает, что события могут развиваться по трем сценариям. Первый заключается в том, что Зеленский не примет заявление Гончарука, но условно чем-нибудь «накажет» его за скандал с прослушкой. «Наказанием», по словам Безпалько, может считаться как сам по себе скандал, так и какие-то компромиссные закулисные решения, в том числе кадровые, призванные этот скандал замять.

Еще один вариант — это отправка Гончарука в отставку позже, в более удобный момент, чтобы вместе с ним «канализировать весь негатив и протест, который сейчас направляется против самого Зеленского», отметил эксперт.

Если президент все же примет отставку премьера, то спрогнозировать, кто станет новым главой Кабмина, будет сложно, потому что, по мнению Безпалько, тут же начнется борьба между сторонниками миллиардера Джорджа Сороса, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, собственно Зеленского и оппозиции, которая может выступать в качестве тактического союзника для президента.

«Скорее всего, это тоже будет какая-нибудь техническая, компромиссная фигура, которая устраивает всех и, самое главное, которая тоже будет таким же профаном в экономике, как и сам Гончарук», — резюмировал Безпалько.