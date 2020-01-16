Экс-президент Украины Петр Порошенко собственноручно подписал Минские соглашения, которые предусматривают даже не федерализацию Украины, а, по сути, создание конфедерации с ДНР/ЛНР. Об этом рассказал бывший замглавы Администрации президента и юрист Андрей Портнов 15 января в эфире телеканала «Наш»

Автор в роли жертвы. Почему обличитель Портнов не может посадить экс-президента Порошенко © aportnov.com Владимир Зеленский был обязан рассматривать закон об особом статусе Донбасса, потому что это было записано в Минских соглашениях, а фракция Порошенко за это проголосовала.

Автором этого закона в 2014 году стал сам Порошенко, а по этому документу нужно дать возможность Донбассу формировать народную милицию, собственную прокуратуру и суды, а также заключать отдельные договора о трансграничном сотрудничестве с регионами РФ, уточнил юрист.

«Так я вам скажу — это даже не федерализация. Это даже не федерация, это вообще похоже на конфедерацию», — подчеркнул Портнов.

Иными словами, президент Порошенко официально предложил стране федерализацию, записал это в собственном законе, проголосовал, а потом рассказывал всем о том, что это очень плохо, подытожил общественный деятель.