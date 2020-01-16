Политик обратил внимание, что президент Владимир Зеленский был обязан рассматривать закон об особом статусе Донбасса, потому что это было записано в Минских соглашениях, а фракция Порошенко за это проголосовала.
Автором этого закона в 2014 году стал сам Порошенко, а по этому документу нужно дать возможность Донбассу формировать народную милицию, собственную прокуратуру и суды, а также заключать отдельные договора о трансграничном сотрудничестве с регионами РФ, уточнил юрист.
«Так я вам скажу — это даже не федерализация. Это даже не федерация, это вообще похоже на конфедерацию», — подчеркнул Портнов.
Иными словами, президент Порошенко официально предложил стране федерализацию, записал это в собственном законе, проголосовал, а потом рассказывал всем о том, что это очень плохо, подытожил общественный деятель.