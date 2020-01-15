Во вторник, 14 января, украинские силовики выпустили по Мариупольскому направлению 14 мин. В том числе три мины калибра 120 миллиметров и 11 мин калибра 82 миллиметра.
«В результате провокационного вражеского огня получил ранения несовместимые с жизнью один защитник нашей республики», — цитирует информагентство представителя Народной милиции.
По его словам ситуация на линии разграничения в Донбассе традиционно обостряется перед встречей контактной группы в Минске, которая запланирована на 16 января.
Лидеры стран «нормандской четверки» по итогам встречи в Париже 9 декабря призвали установить полноценное перемирие в Донбассе до конца 2019 года. Тем не менее обстрелы продолжаются до сих пор.