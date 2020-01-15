В одном из винницких ресторанов состоялось «богослужение», в котором епископ неканонической Православной церкви Украины Симеон (Шостацкий) сослужил католическому епископу вместе с клиром захваченного Симеоном кафедрального собора УПЦ, а также протестантскими пасторами. Соответствующее видео разместили 14 января на YouTube

«Блуд, воровство, аферы». Сербский эксперт назвал отличия «ПЦУ» от черногорских раскольников © Facebook, ПЦУ Леон Дубравский призывает протестантского пастора читать Евангелие. Однако епископ Винницкий ПЦУ Симеон шутливо говорит католику: «Раз вы надели очки, то уж читайте».

В ответ католический епископ предлагает представителям ПЦУ сослужить ему в качестве хора, отвечающего ведущему богослужебными возгласами.

В «молебне» также участвовали католический викарий Каменец-Подольской диецезии (куда входит и Винница) Ян Немец и католический епископ Одессы и Симферополя Бронислав Бернацкий.

Каноны церкви категорически запрещают православным даже совместную молитву (не говоря уже о службе) с так называемыми инославными. За это и епископы, и простые священники подлежат анафеме (отлучению от церкви).

Симеон регулярно отдыхает с Дубравским в этом ресторане.