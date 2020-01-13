Определённые исторические параллели между политиками разных эпох нашел народный депутат Максим Бужанский, отметив одну историческую дату, произошедшую в этот день 84 года назад. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране