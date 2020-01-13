«В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок. Но что интересно, в ходе судебных слушаний и покойный Степан, и его коллеги наотрез отказались выступать на польском языке, протестуя, таким образом, против этнической политики Польши конца двадцатых-тридцатых годов прошлого века», — написал Бужанский.
Депутат подчеркнул, что он Бандеру понимает. В этом контексте Бужанский выразил удивление тому, как часть современных украинских националистов или людей, которые себя называют последователями Бандеры, в точности копируют в гуманитарных и языковых вопросах политику Польши тридцатых, против которой он выступал.