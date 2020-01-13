У «Нафтогаза» нет никаких контрактов и планов относительно покупки российского газа напрямую у «Газпрома». Об этом в интервью «Радио Свобода» 12 января рассказал глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко

Отвечая на вопрос, мог бы «Нафтогаз» иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы закупками газа напрямую у «Газпрома», Витренко ответил: «Мог бы».

«Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет», — отметил Витренко.

Войны не будет. Киев и Москва заключили новый контракт о транзите газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы не покупаем газ напрямую у «Газпрома» не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача как «Нафтогаза» и моей команды было в том, что в ситуации, когда мы понимали, что русские прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали», — заявил Витренко.

Ранее Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.