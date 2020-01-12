Нацполиция Украины задержала подозреваемых в убийстве жены командира батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом 12 января в своем Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков

По его словам, установить личность киллера удалось благодаря генетической экспертизе.

«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии», — написал Аваков.

«Чеченобандеровка»: Кто такая Амина Окуева © скриншот dosie.su Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.

Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство РФ, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.