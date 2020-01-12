По его словам, установить личность киллера удалось благодаря генетической экспертизе.
«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии», — написал Аваков.
Вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде около посёлка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.
Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство РФ, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.