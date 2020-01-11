Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе. Об этом 11 января сообщил Интерфакс-Украина

В субботу 11 января состоялись телефонные переговоры президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Основными темами стали расследование крушения украинского Boeing в Иране и ситуация в Донбассе. Лидеры Украины и Франции обсудили дальнейшие шаги по выполнению договорённостей, достигнутых во время декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — приводит сообщение пресс-службы Зеленского издание.

Гибель самолета. Зеленский проведет разговор с иранским коллегой уже в субботу © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились также о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране 8 января украинского самолета.