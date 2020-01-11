В субботу 11 января состоялись телефонные переговоры президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Основными темами стали расследование крушения украинского Boeing в Иране и ситуация в Донбассе. Лидеры Украины и Франции обсудили дальнейшие шаги по выполнению договорённостей, достигнутых во время декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже.
«Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — приводит сообщение пресс-службы Зеленского издание.
Кроме того, Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог по нормализации ситуации на востоке Украины. Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились также о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране 8 января украинского самолета.