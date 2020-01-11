«Видеобращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской республики Иран Хасаном Роухани, который запланирован на 17.00 (18.00 мск) в субботу», — говорится в сообщении.
Ранее Вооруженные силы Ирана заявили, что Boeing был сбит случайно из-за вины человеческий фактора, поскольку самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.
Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский в свою очередь ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
По мнению политолога Михаила Погребинского, Зеленский в этой ситуации повел себя вполне адекватно, выдержав паузу, дождавшись официального результата и только потом приняв эту реальность.