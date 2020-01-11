Президент Украины Владимир Зеленский намерен вечером в субботу провести телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Роухани по ситуации вокруг сбитого под Тегераном украинским «Боингом». Об этом 11 января сообщает Офис Президента

Корнилов: США попытаются закрыть небо над Ираном © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Хасаном Роухани, который запланирован на 17.00 (18.00 мск) в субботу», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Ирана заявили, что Boeing был сбит случайно из-за вины человеческий фактора, поскольку самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.

Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский в свою очередь ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.

По мнению политолога Михаила Погребинского, Зеленский в этой ситуации повел себя вполне адекватно, выдержав паузу, дождавшись официального результата и только потом приняв эту реальность.