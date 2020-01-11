В субботу 11 января командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета, передает РИА Новости

«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции.

По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.

Ранее Вооруженные силы Ирана признали, что 8 января сбили украинский Boeing. По словам представителей иранского генштаба, самолет пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский.

Власти Ирана выразили соболезнования в связи с катастрофой и заявили, что продолжат расследование.