«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции.
По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.
Ранее Вооруженные силы Ирана признали, что 8 января сбили украинский Boeing. По словам представителей иранского генштаба, самолет пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский.
Власти Ирана выразили соболезнования в связи с катастрофой и заявили, что продолжат расследование.