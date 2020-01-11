Аятолла Али Хаменеи поручил созвать экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, и подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе.
«Вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана», — приводит требование духовного лидера Ирана Fars News.
Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.
Иранские военные утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.