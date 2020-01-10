Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американской администрации пока неизвестна точная причина крушения украинского самолета в Иране. В то же время США допускают, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. Об этом 10 января сообщил сайт телеканала Fox News

В частности, Майк Помпео в комментарии телеканалу Fox News подтвердил, что видел сообщения некоторых СМИ о том, что самолет якобы мог быть по ошибке сбит иранскими военными.

«Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность. Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего», — приводит слова госсекретаря сайт телеканала.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что иранцы в полной мере будут сотрудничать с другими заинтересованными странами. При этом Помпео подчеркнул, что весь мир должен знать, безопасны ли полеты в Иран и из Ирана. «Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, опираясь на данные разведки, можно предположить, что украинский самолет сбила иранская ракета. Кроме того, Трюдо подчеркнул, что Канада хочет присоединиться к расследованию авиакатастрофы и привлечь французских экспертов, поскольку именно во Франции разработали двигатель самолета Boeing компании МАУ.

Украинский Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран—Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после взлета. На борту авиалайнера находились немногим менее 180 человек, все они погибли.