В частности, Майк Помпео в комментарии телеканалу Fox News подтвердил, что видел сообщения некоторых СМИ о том, что самолет якобы мог быть по ошибке сбит иранскими военными.
«Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность. Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего», — приводит слова госсекретаря сайт телеканала.
Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что иранцы в полной мере будут сотрудничать с другими заинтересованными странами. При этом Помпео подчеркнул, что весь мир должен знать, безопасны ли полеты в Иран и из Ирана.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, опираясь на данные разведки, можно предположить, что украинский самолет сбила иранская ракета. Кроме того, Трюдо подчеркнул, что Канада хочет присоединиться к расследованию авиакатастрофы и привлечь французских экспертов, поскольку именно во Франции разработали двигатель самолета Boeing компании МАУ.
Украинский Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран—Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после взлета. На борту авиалайнера находились немногим менее 180 человек, все они погибли.