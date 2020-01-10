Пресс-секретарь иранского МИДа Аббас Мусави после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что украинский самолет сбила иранская ракета, призвал Канаду предоставить всю имеющуюся объективную информацию о катастрофе. Об этом 10 января сообщил Reuters

Данное заявление прозвучало на брифинге премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он, опираясь на данные разведки своей страны, рассказал, что украинский самолет близь Тегерана, сбила иранская ракета. Кроме того Трюдо подчеркнул, что Канада хочет присоединиться к расследованию авиакатастрофы и привлечь французских экспертов, поскольку именно во Франции разработали двигатель самолета Boeing компании МАУ.

«Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране», — приводит слова иранского представителя издание.

Одновременно с заявлением Трюдо, The New York Times опубликовало видео, на котором предположительно зафиксирован момент поражения ракетой самолета украинской авиакомпании. Песецкий: «Причиной катастрофы Боинга могла стать заложенная Пентагоном программа» © Facebook, Валерий Песецкий

Ранее в некоторых американских СМИ появилась информация, что, по данным Пентагона, украинский самолет мог быть сбит ракетой российского производства, запущенной иранскими военными.

Кроме того, выступая на заседании Совбеза ООН украинский представитель подчеркнул, что одной из версий катастрофы самолета — является попадание в авиалайнер зенитной ракеты.