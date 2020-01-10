Издание New York Times 9 января опубликовало видео, на котором якобы запечатлен момент поражения украинского Boeing 737 иранской ракетой

Погребинский рассказал, как крушение самолета в Иране отразится на внутренней политике Украины © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк газеты, ролик снят в день катастрофы вблизи аэропорта Тегерана, где была потеряна связь с лайнером.

При этом журналисты утверждают, что после попадания ракеты самолет не взорвался, а продолжал «летать еще несколько минут», после чего даже развернулся и направился обратно в аэропорт.

Авиакатастрофа произошла 8 января через несколько минут после вылета самолета «Международных авиалиний Украины» из Тегерана в Киев. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Никто не выжил.

Американские СМИ написали, что самолет был сбит ракетой иранского зенитно-ракетного комплекса «Тор». Схожую версию со ссылкой на данные разведки озвучили премьер Канады Джастин Трюдо и его британский коллега Борис Джонсон. По их словам, иранская ракета могла случайно попасть в самолет.

Иран категорически отверг данную версию.