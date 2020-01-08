Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии и направились в Ирак. Об этом в среду, 8 января, сообщает агентство SANA

В ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции мести за убийство своего генерала Касема Сулеймани. В результате из Ирана были выпущены ракеты по базам Соединенных Штатов в Ираке.

Опубликовано видео запуска иранских ракет к военным базам США © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком.

С базы в городе Шаддади выдвинулись 50 грузовиков с военной техникой и также направились к пограничному с Ираком КПП.

Ситуация в регионе вновь обострилась после ликвидации Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.