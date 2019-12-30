Телеведущий «Прямого» канала, который связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, пообещал выпороть нынешнего лидера Владимира Зеленского и его команду на конюшне розгами. Об этом он заявил на днях в прямом эфире своей программы «Поярков News»

Джорджем Бушем, мы выбрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать», — сказал Поярков.

Он призвал Зеленского и его команду посмотреть антивоенный клип американского рэпера Эминема, выпущенный накануне предвыборной кампании в США

«Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду — там все написано! Вы — моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, па…ы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!» — закончил телеведущий.

В 2004 году Эминем опубликовал анимированный видеоклип Mosh, который посвятил войне и бомбардировкам Ирака в исполнении действующего на тот момент президента США Буша, который как раз собирался идти на второй срок. Эминем требовал вернуть американские войска обратно, а затем вручить Бушу АК-47 и отправить его самого участвовать в войне и впечатлить таким образом папу, который также был президентом США.

Видеоклип заканчивался сценой прорыва полицейского заграждения и штурма избирательного участка, на котором предлагалось голосовать против Буша (в ноября 2004 года предстояли выборы). После выборов концовку клипа пересняли — теперь в ней штурмовали американский Капитолий во время выступления там Буша. Вице-президент Дик Чейни во время штурма падал с сердечным приступом.