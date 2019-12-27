Парламент Черногории утвердил законопроект о свободе вероисповедания, вызвавший в стране массовые протесты. Об этом сообщает 27 декабря kommersant.ru

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» предусматривает передачу в госсобственность земель, используемых религиозными общинами на территории Черногории, и религиозных объектов, которые были построены до 1 декабря 1918 года.

Инициатива вызвала недовольство Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ). Она опасается, что закон приведет к изъятию ее церковной собственности, включающей 650 святынь.

Собственность СПЦ могут передать непризнанной Черногорской автокефальной церкви. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в желании сохранить религиозную монополию в стране.

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории рассматривали спорный проект закона целый день, с 26 декабря. Оппозиционный Демократический фронт (ДФ) предложил внести несколько поправок, а после попросил перенести голосование по законопроекту, однако спикер парламента Иван Брайович отказался это делать.

Из-за этого в парламенте начались беспорядки, кто-то распылил слезоточивый газ. Все 22 члена ДФ были задержаны и выведены из здания парламента.

В итоге в поддержку законопроекта проголосовали 45 депутатов из 45-ти присутствующих, и документ был принят большинством голосов.

Тем временем, протестующие в Черногории заблокировали уже несколько городов и дорог. Акции протеста идут в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. В общей сложности были задержаны более 50 человек.