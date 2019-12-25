«Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», — сказал Козак.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам компаний «Нафтогаз» и «Газпром» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге «Газпром» выплатить украинской стороне 2,9 млрд долларов.