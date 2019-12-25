Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом он заявил 25 декабря в интервью телеканалу «Россия 24»

«Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», — сказал Козак.