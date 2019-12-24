Глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус рассказал, как именно в «Нафтогазе» распорядятся $3 миллиардами, которые получат от российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает 23 декабря «Громадське»

«Во-первых, у них [у "Нафтогаза"] есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье: "Нафтогаз" — это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета», — сказал Герус.

Россия и Украина подписали в минувшую пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных претензий.

В воскресенье, 22 декабря, пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом». Согласно им, поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.