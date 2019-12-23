Суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы «Северного потока-2», ушли из Балтийского моря после того, как в ночь на 21 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопровода.

Allseas может получить иск из-за прекращения укладки трубопровода «Северного потока - 2» — юрист
Allseas может получить иск из-за прекращения укладки трубопровода «Северного потока - 2» — юрист
© Nord Stream 2/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк
По словам Байера, от газопровода зависит энергобезопасность Германии.

Американские санкции немецкий политик назвал совершенно непостижимыми, учитывая договоренности между Россией и Украиной.

«Я ожидал гораздо большего понимания от американских друзей… С друзьями так не обращаются», — сказал Байер.

Сенат США 17 декабря проголосовал за оборонный бюджет в 738 млрд долларов, в который входят санкции в отношении газопроводов из России в Европу.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

 

 

 