Строительство газопровода «Северный поток-2» завершат во втором полугодии 2020 года. Об этом 23 декабря сообщил Bloomberg со ссылкой на координатора правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера

Суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы «Северного потока-2», ушли из Балтийского моря после того, как в ночь на 21 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопровода.

Allseas может получить иск из-за прекращения укладки трубопровода «Северного потока - 2» — юрист © Nord Stream 2/Axel Schmidt | Nord Stream 2/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Американские санкции немецкий политик назвал совершенно непостижимыми, учитывая договоренности между Россией и Украиной.

«Я ожидал гораздо большего понимания от американских друзей… С друзьями так не обращаются», — сказал Байер.

Сенат США 17 декабря проголосовал за оборонный бюджет в 738 млрд долларов, в который входят санкции в отношении газопроводов из России в Европу.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.