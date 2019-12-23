Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд по поводу прекращения работ по укладке трубопровода, если соглашение со швейцарской компанией Allseas не предусматривает форс-мажоров, уверен президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин. Об этом он рассказал РИА Новости в понедельник, 23 декабря

В ночь на 21 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Корабли швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы газопровода «Северный поток — 2», покинули Балтийское море.

«Конкретно, конечно, надо смотреть соглашение между этими двумя компаниями — Nord Stream 2 и Allseas, есть ли там какие-либо оговорки о так называемых форс-мажорных обстоятельствах. Введение санкций другими государствами относится к числу форс-мажоров, которые никто не мог предусмотреть. Если специально оговаривалось, кто несет ответственность, то ответственность будет нести эта компания. Если нет — то не исключен вариант, что Nord Stream 2 будет подавать в швейцарский суд против Соединенных Штатов или в самой Америке будет подавать в суд», — рассказал Капустин.

Противоречивые поправки. Что будет с «Северным потоком-2» после нового немецкого закона © Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Американская практика такова: американские суды принимают иски против правительства США в случае несогласия с санкциями, которые вводятся в отношении зарубежных компаний. Эти иски рассматриваются, но рассматриваются очень долго, это может тянуться несколько лет», — подытожил эксперт.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.