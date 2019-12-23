За решением швейцарской компании компании Allseas, строившей «Северный поток — 2», вывести свои суда из Балтийского моря стоят сугубо экономические причины. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал 23 декабря публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

В ночь на 21 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

«Компания, насколько я знаю, взяла в данный момент тайм-аут, они хотят узнать точно, что же написано в этом решении США по санкциям. Потому что там больно расплывчатые формулировки, и даже некоторые американские издания не очень понимают, как этот момент будет реализовываться на практике», — рассказал Армен Гаспарян.

Суда компании Allseas, строившие «Северный поток – 2», ушли из Балтийского моря – Bloomberg © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Андрей Коболев назвал решение Конгресса США обложить санкциями российские газопроводы «лучшим предновогодним подарком».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.