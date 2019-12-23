В ночь на 21 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
В Allseas не стали уточнять, на какой срок компания приостановила участие в проекте.
Сенат США 17 декабря проголосовал за оборонный бюджет в 738 млрд долларов, в который входят санкции в отношении газопроводов из России в Европу.
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал решение Конгресса США «лучшим предновогодним подарком».
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.