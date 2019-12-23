Суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы газопровода «Северный поток – 2», покинули Балтийское море. Об этом 23 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источник в компании

В ночь на 21 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

В Allseas не стали уточнять, на какой срок компания приостановила участие в проекте.

Коболев назвал санкции США против «Северного потока-2» «лучшим предновогодним подарком» © Пресс-служба ОАО "Газпром" | Пресс-служба ОАО "Газпром" | Перейти в фотобанк

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал решение Конгресса США «лучшим предновогодним подарком».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.