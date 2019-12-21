«Что касается прямых поставок, мы исключили эту позицию. То есть вы увидите в протоколе то, что если они потенциально и будут, то только на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет», — пояснил он.
В этих договорах прописан только принцип, уточнил Оражель, по которому они могут быть осуществлены. По его словам, для Киева также чрезвычайно важно, что там нет политической цены, а есть европейский хаб.
С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе. На самом же деле это топливо представляет собой тот же российский газ, который страны Восточной Европы продают ей по более высокой цене.