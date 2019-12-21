Договоренности по транзиту российского газа через украинскую ГТС не предусматривают возможность прямых поставок топлива на Украину. Об этом на брифинге 21 декабря заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель

«Газпром» и «Нафтогаз» отзовут новые встречные иски из арбитража - Оржель © скриншот с видео " Innovative Business Centre" | скриншот с видео " Innovative Business Centre" | Перейти в фотобанк

В этих договорах прописан только принцип, уточнил Оражель, по которому они могут быть осуществлены. По его словам, для Киева также чрезвычайно важно, что там нет политической цены, а есть европейский хаб.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе. На самом же деле это топливо представляет собой тот же российский газ, который страны Восточной Европы продают ей по более высокой цене.