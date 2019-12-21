Официальный представитель МИД России Мария Захарова после введения американских санкций против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» обратила внимание на то, что государство с госдолгом в $22 триллиона (1,4 квадрильонов рублей) запрещает другим развивать свою экономику. Она написала об этом на своей странице в Facebook 21 декабря

Трамп подписал оборонный бюджет год с санкциями против РФ, Турции и «Северного потока-2» © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

«Государство с госдолгом в $22 триллиона запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест". Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — отметила Захарова.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.