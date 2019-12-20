Бывший замминистра режима Порошенко Георгий Тука на своей странице в Facebook обратился с призывом к «уважаемым друзьям» устроить пикет новогоднего корпоратива партии «Слуга народа», который пройдет вечером 20 декабря в модном киевском ресторане CHI

«Уважаемые друзья! Сегодня в 20:00 новогодняя встреча "Слуг народа" с народом! Для желающих прикоснуться к "неприкасаемым" — вход (почти) свободен! Ночной клуб CHI, Парковая дорога 16 (бывшая вертолетная площадка Януковича)», — сказано в публикации.

Тем временем, по информации «Страны.ua», здание ночного клуба в CHI by Decadence House обнесли ограждением, на дежурство заступила полиция.

Всего в CHI ожидают примерно 500 гостей, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса главы государства Андрей Богдан и его замы Андрей Смирнов и Кирилл Тимошенко, а также премьер Алексей Гончарук.