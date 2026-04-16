Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260416/ananev-ob-itogakh-voyny-monarkhii-persidskogo-zaliva-bolshe-ne-smogut-polagatsya-na-ssha--1077969969.html
Ананьев об итогах войны: Монархии Персидского залива больше не смогут полагаться на США
Полуторамесячная ближневосточная война стала кульминацией предостережения Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом Америки — смертельно опасно". Монархии Персидского залива получили удары почти по всем военным базам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
2026-04-16T15:00
2026-04-16T15:03
новости
сша
иран
америка
дональд трамп
украина.ру
ес
хезболла
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077727654_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5bc2ea8dca567637452f51cbe4f70c73.jpg
Журналист спросила эксперта, что показала и что изменила ближневосточная война. Ананьев ответил, что монархии Персидского залива прочувствовали это на себе."Они получили удары практически по всем военным базам, где размещены американцы, а также по объектам, так или иначе связанным с американцами", — сказал Ананьев. Эти государства больше не смогут полагаться на то, что Штаты способны или будут их защищать. Главными пострадавшими от последствий атаки на Иран, по мнению эксперта, стали страны Евросоюза из-за обвала поставок энергоресурсов. При затягивании боевых действий ситуация только усугубится, добавил Ананьев. "Трамп подчеркнул, что у США сейчас больше нефти, чем у кого бы то ни было, что позволяет Вашингтону идти на столь решительные меры без оглядки на энергетические риски для собственной экономики", — констатировал собеседник издания.
сша
иран
америка
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077727654_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_bc246874626bbacc127dcc7214326eb0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, америка, дональд трамп, украина.ру, ес, хезболла, главные новости, главное, нефть, энергетика, израиль, базы, цены на нефть, эксперты
Новости, США, Иран, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Хезболла, Главные новости, главное, нефть, энергетика, Израиль, базы, цены на нефть, эксперты

© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Полуторамесячная ближневосточная война стала кульминацией предостережения Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом Америки — смертельно опасно". Монархии Персидского залива получили удары почти по всем военным базам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Журналист спросила эксперта, что показала и что изменила ближневосточная война. Ананьев ответил, что монархии Персидского залива прочувствовали это на себе.
"Они получили удары практически по всем военным базам, где размещены американцы, а также по объектам, так или иначе связанным с американцами", — сказал Ананьев. Эти государства больше не смогут полагаться на то, что Штаты способны или будут их защищать.
"Они все чаще будут воспринимать Израиль как угрозу, нежели как потенциального союзника. Ответные удары Ирана по американским базам продемонстрировали странам региона их уязвимость, несмотря на публичные заверения американских политиков и двусторонние договоры со Штатами", — пояснил собеседник.
Главными пострадавшими от последствий атаки на Иран, по мнению эксперта, стали страны Евросоюза из-за обвала поставок энергоресурсов. При затягивании боевых действий ситуация только усугубится, добавил Ананьев.
"Трамп подчеркнул, что у США сейчас больше нефти, чем у кого бы то ни было, что позволяет Вашингтону идти на столь решительные меры без оглядки на энергетические риски для собственной экономики", — констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранАмерикаДональд ТрампУкраина.руЕСХезболлаГлавные новостиглавноенефтьэнергетикаИзраильбазыцены на нефтьэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
