https://ukraina.ru/20260416/ananev-ob-itogakh-voyny-monarkhii-persidskogo-zaliva-bolshe-ne-smogut-polagatsya-na-ssha--1077969969.html
Ананьев об итогах войны: Монархии Персидского залива больше не смогут полагаться на США
Полуторамесячная ближневосточная война стала кульминацией предостережения Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом Америки — смертельно опасно". Монархии Персидского залива получили удары почти по всем военным базам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
2026-04-16T15:00
новости
сша
иран
америка
дональд трамп
украина.ру
ес
хезболла
главные новости
главное
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077727654_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5bc2ea8dca567637452f51cbe4f70c73.jpg
сша
иран
америка
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077727654_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_bc246874626bbacc127dcc7214326eb0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, америка, дональд трамп, украина.ру, ес, хезболла, главные новости, главное, нефть, энергетика, израиль, базы, цены на нефть, эксперты
Новости, США, Иран, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Хезболла, Главные новости, главное, нефть, энергетика, Израиль, базы, цены на нефть, эксперты
15:00 16.04.2026 (обновлено: 15:03 16.04.2026)
Полуторамесячная ближневосточная война стала кульминацией предостережения Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом Америки — смертельно опасно". Монархии Персидского залива получили удары почти по всем военным базам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Журналист спросила эксперта, что показала и что изменила ближневосточная война. Ананьев ответил, что монархии Персидского залива прочувствовали это на себе.
"Они получили удары практически по всем военным базам, где размещены американцы, а также по объектам, так или иначе связанным с американцами", — сказал Ананьев. Эти государства больше не смогут полагаться на то, что Штаты способны или будут их защищать.
"Они все чаще будут воспринимать Израиль как угрозу, нежели как потенциального союзника. Ответные удары Ирана по американским базам продемонстрировали странам региона их уязвимость, несмотря на публичные заверения американских политиков и двусторонние договоры со Штатами", — пояснил собеседник.
Главными пострадавшими от последствий атаки на Иран, по мнению эксперта, стали страны Евросоюза из-за обвала поставок энергоресурсов. При затягивании боевых действий ситуация только усугубится, добавил Ананьев.
"Трамп подчеркнул, что у США сейчас больше нефти, чем у кого бы то ни было, что позволяет Вашингтону идти на столь решительные меры без оглядки на энергетические риски для собственной экономики", — констатировал собеседник издания.
