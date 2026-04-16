https://ukraina.ru/20260416/ananev-ob-itogakh-voyny-monarkhii-persidskogo-zaliva-bolshe-ne-smogut-polagatsya-na-ssha--1077969969.html

Ананьев об итогах войны: Монархии Персидского залива больше не смогут полагаться на США

Полуторамесячная ближневосточная война стала кульминацией предостережения Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом Америки — смертельно опасно". Монархии Персидского залива получили удары почти по всем военным базам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев

2026-04-16T15:00

новости

сша

иран

америка

дональд трамп

украина.ру

ес

хезболла

главные новости

главное

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077727654_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5bc2ea8dca567637452f51cbe4f70c73.jpg

Журналист спросила эксперта, что показала и что изменила ближневосточная война. Ананьев ответил, что монархии Персидского залива прочувствовали это на себе."Они получили удары практически по всем военным базам, где размещены американцы, а также по объектам, так или иначе связанным с американцами", — сказал Ананьев. Эти государства больше не смогут полагаться на то, что Штаты способны или будут их защищать. Главными пострадавшими от последствий атаки на Иран, по мнению эксперта, стали страны Евросоюза из-за обвала поставок энергоресурсов. При затягивании боевых действий ситуация только усугубится, добавил Ананьев. "Трамп подчеркнул, что у США сейчас больше нефти, чем у кого бы то ни было, что позволяет Вашингтону идти на столь решительные меры без оглядки на энергетические риски для собственной экономики", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ на сайте Украина.ру.О том, как могут пересечься интересы "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

