СКР расследует уголовное дело об атаке ВСУ на жителей Краснодарского края

Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

2026-04-16T14:47

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) "в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Краснодарском крае"."Ночью 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Краснодарского края, - рассказали в Следкоме. - В городе Туапсе в результате преступлений украинских боевиков погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь". Кроме того, причинен ущерб частным домовладениям. В порту Туапсе поврежден ряд объектов и гражданские суда. В поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи повреждено здание детского сада, в поселке Лоо – частные дома. Также отмечено, что в территориальных водах России подвергся атаке украинских БПЛА нефтяной танкер под флагом Либерии. Ранен его капитан – гражданин Турции, он госпитализирован.Сотрудники СК РФ провели осмотр мест происшествий на указанных объектах и зафиксировали повреждения. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза."На основе собранных доказательств следствием будет дана правовая оценка действиям командиров подразделений вооруженных формирований Украины, причастных к этим преступлениям". - сказано в официальном сообщении. Ранее в новостях: Погибли дети, школы закрыты. ПВО за ночь сбила больше двух сотен вражеских беспилотников над РоссиейТакже на эту тему: Обломки беспилотника ВСУ попали в гражданское судно в Новороссийске. Главное к 11:00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экономика РФ выходит на четвертое место, Туапсе атакуют с моря. Хроника событий на 13.00 16 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

