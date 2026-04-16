Во Франции на улице расстреляли бизнесмена

Расстрелявшие во Франции известного бизнесмена скрылись. Об этом сообщает 16 апреля французская пресса

2026-04-16T14:11

"Бизнесмен Эрик Робик, известный своими мошенническими действиями, был застрелен на улице в Нёйи-сюр-Сен; двое человек скрываются от правосудия", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Europe 1.В четверг утром в Нёйи-сюр-Сен (регион О-де-Сен) двое человек на скутере напали на бизнесмена: 51-летний мужчина погиб от выстрела в голову на улице. Он известен тем, что в 2011 году в Тель-Авиве сбил насмерть молодую израильтянку, а также мошенничеством и аферами, сообщили французские журналисты. Убийство произошло на бульваре Виктора Гюго, недалеко от штаб-квартиры Главного управления внутренней безопасности (DGSI), расположенной в Леваллуа-Перре.Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Через несколько минут он скончался. Убийцы скрылись в направлении Леваллуа-Перре.Расстрелянный в 2011 году сбил насмерть израильтянку в Тель-Авиве. Парижский уголовный суд приговорил Робика к пяти годам лишения свободы за "непредумышленное убийство и неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности". "До этого он десять раз был осужден французскими судами, в частности, за отказ остановиться по требованию полиции, что привело к лишению его водительских прав в 2004 году, а затем за организованное мошенничество, что привело к двум обвинительным приговорам 3 апреля 2014 года и 2 января 2017 года", - напомнили журналисты.Больше новостей дня представлено в обзоре Экономика РФ выходит на четвертое место, Туапсе атакуют с моря. Хроника событий на 13.00 16 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

