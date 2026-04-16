Во Франции на улице расстреляли бизнесмена
2026-04-16T14:11
14:11 16.04.2026
 
Расстрелявшие во Франции известного бизнесмена скрылись. Об этом сообщает 16 апреля французская пресса
"Бизнесмен Эрик Робик, известный своими мошенническими действиями, был застрелен на улице в Нёйи-сюр-Сен; двое человек скрываются от правосудия", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Europe 1.
В четверг утром в Нёйи-сюр-Сен (регион О-де-Сен) двое человек на скутере напали на бизнесмена: 51-летний мужчина погиб от выстрела в голову на улице. Он известен тем, что в 2011 году в Тель-Авиве сбил насмерть молодую израильтянку, а также мошенничеством и аферами, сообщили французские журналисты.
Убийство произошло на бульваре Виктора Гюго, недалеко от штаб-квартиры Главного управления внутренней безопасности (DGSI), расположенной в Леваллуа-Перре.
Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Через несколько минут он скончался. Убийцы скрылись в направлении Леваллуа-Перре.
Расстрелянный в 2011 году сбил насмерть израильтянку в Тель-Авиве. Парижский уголовный суд приговорил Робика к пяти годам лишения свободы за "непредумышленное убийство и неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности".
"До этого он десять раз был осужден французскими судами, в частности, за отказ остановиться по требованию полиции, что привело к лишению его водительских прав в 2004 году, а затем за организованное мошенничество, что привело к двум обвинительным приговорам 3 апреля 2014 года и 2 января 2017 года", - напомнили журналисты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
