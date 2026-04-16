Зеленский — не участник, а игрок на Ближнем Востоке: аналитик о бонусах для Киева

Владимир Зеленский пытался показать, что Украина остаётся успешным игроком на Ближнем Востоке, предлагая дроны-перехватчики арабским странам. Однако шансов получить бонусы в регионе у него мало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал завкафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-04-16T14:00

Отвечая на вопрос о попытках Зеленского извлечь выгоду из ближневосточного конфликта, эксперт назвал его не участником, а игроком. По оценкам Иванова, задача Зеленского заключалась скорее не в реальном предложении дронов-перехватчиков, которые позарез нужны ВСУ. Он пытался показать, что Украина остается обещающим и успешно действующим игроком, добавил он.По словам эксперта, заявка на поставку дронов — это коммерческое предложение на будущее. "Шансов получить значительные бонусы на Ближнем Востоке, как политические, так и материальные, у него мало. Скорее всего свои средства страны региона будут тратить не на Украину, а на восстановление разрушенного энергосектора", — пояснил собеседник."Более благоприятно для Зеленского складывается обстановка в Европе после победы оппозиции в Венгрии. Из Венгрии будет гореть "зеленый свет" для помощи ЕС Украине", — добавил Иванов. Как заявил победивший на выборах лидер оппозиции Петер Мадьяр, Венгрия не будет выделять свои финансы Украине, но здесь важен политический сигнал, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

