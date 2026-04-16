Зеленский — не участник, а игрок на Ближнем Востоке: аналитик о бонусах для Киева
Владимир Зеленский пытался показать, что Украина остаётся успешным игроком на Ближнем Востоке, предлагая дроны-перехватчики арабским странам. Однако шансов получить бонусы в регионе у него мало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал завкафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Отвечая на вопрос о попытках Зеленского извлечь выгоду из ближневосточного конфликта, эксперт назвал его не участником, а игроком. По оценкам Иванова, задача Зеленского заключалась скорее не в реальном предложении дронов-перехватчиков, которые позарез нужны ВСУ. Он пытался показать, что Украина остается обещающим и успешно действующим игроком, добавил он.По словам эксперта, заявка на поставку дронов — это коммерческое предложение на будущее. "Шансов получить значительные бонусы на Ближнем Востоке, как политические, так и материальные, у него мало. Скорее всего свои средства страны региона будут тратить не на Украину, а на восстановление разрушенного энергосектора", — пояснил собеседник."Более благоприятно для Зеленского складывается обстановка в Европе после победы оппозиции в Венгрии. Из Венгрии будет гореть "зеленый свет" для помощи ЕС Украине", — добавил Иванов. Как заявил победивший на выборах лидер оппозиции Петер Мадьяр, Венгрия не будет выделять свои финансы Украине, но здесь важен политический сигнал, подчеркнул собеседник издания.
14:00 16.04.2026
 
Владимир Зеленский пытался показать, что Украина остаётся успешным игроком на Ближнем Востоке, предлагая дроны-перехватчики арабским странам. Однако шансов получить бонусы в регионе у него мало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал завкафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Отвечая на вопрос о попытках Зеленского извлечь выгоду из ближневосточного конфликта, эксперт назвал его не участником, а игроком.
По оценкам Иванова, задача Зеленского заключалась скорее не в реальном предложении дронов-перехватчиков, которые позарез нужны ВСУ. Он пытался показать, что Украина остается обещающим и успешно действующим игроком, добавил он.
По словам эксперта, заявка на поставку дронов — это коммерческое предложение на будущее. "Шансов получить значительные бонусы на Ближнем Востоке, как политические, так и материальные, у него мало. Скорее всего свои средства страны региона будут тратить не на Украину, а на восстановление разрушенного энергосектора", — пояснил собеседник.
"Более благоприятно для Зеленского складывается обстановка в Европе после победы оппозиции в Венгрии. Из Венгрии будет гореть "зеленый свет" для помощи ЕС Украине", — добавил Иванов.
Как заявил победивший на выборах лидер оппозиции Петер Мадьяр, Венгрия не будет выделять свои финансы Украине, но здесь важен политический сигнал, подчеркнул собеседник издания.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
