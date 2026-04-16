Мадьяр не будет работать в монастыре кармелитов

Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр решил перенести свое рабочее место из исторического Будайского замка в скромное министерское здание на другом берегу Дуная.Свое решение политик объяснил желанием работать рядом с парламентом, передает 16 апреля Bloomberg

2026-04-16T14:18

Этим шагом он отверг знаковый проект уходящего премьера, потратившего на реконструкцию замка почти 200 млрд форинтов, или 650 млн долларов."Монастырь кармелитов стал символом тщеславной, деспотичной власти", – заявил советник Мадьяра Золтан Танач. Он добавил, что правильная власть выглядит иначе, комментируя переезд из 300-летнего здания.Роскошное обновление Будайского замка считалось неофициальным символом 16 лет правления Виктора Орбана. Победившая на выборах партия "Тиса" ранее обещала сделать этот архитектурный комплекс полностью открытым для публики.Накануне Мадьяр посетил соседнее здание и помахал рукой Орбану, который читал книгу на своей знаменитой террасе. Уходящий премьер никак не отреагировал на этот жест. Впоследствии новый глава правительства назвал эту немую сцену настоящим кино.Чего ждать от нового премьера Венгрии: Волшебник из Будапешта денег не даст, а себе заберет. Украина в международном контексте

