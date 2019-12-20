Турчинов отказался считать русскими не только земли на территории Украины, но и большую часть Российской Федерации.
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Накануне в ходе пресс-конференции Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения. Глава государства отметил, что теперь с последствиями того решения приходится разбираться современной России.