Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал высказывание российского президента Владимира Путина об исконно русских землях. Об этом 20 декабря сообщает УНИАН

Путин напомнил, как при СССР Украине передали исконно русские земли © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.

Накануне в ходе пресс-конференции Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения. Глава государства отметил, что теперь с последствиями того решения приходится разбираться современной России.