Корреспондент УНИАН Роман Цымбалюк 19 декабря на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина сказал, что если бы украинские танки стояли на Кубани, Россия изменила бы отношение к украинским журналистам

Ключ Минских соглашений – закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в Конституцию Украины - Путин

«Так это тоже советская машина», — констатировал Путин.

Президент РФ добавил, что в Донбассе нет ни иностранных войск, ни иностранной бронетехники, а есть граждане европейских стран, которые находятся там добровольно.

Глава государства также отметил, что основа для урегулирования конфликта на Донбассе не потеряна, но его настораживает, что Киев не хочет разведения войск по всей территории границы.