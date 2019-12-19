В ответ на это Путин пошутил, спросив, какие именно советские машины Киев хочет ввести на Кубань — Т-72 или Т-34. Цымбалюк в свою очередь заявил, что основным боевым танком Украины является произведенный в Харькове Т-64.
«Так это тоже советская машина», — констатировал Путин.
Президент РФ добавил, что в Донбассе нет ни иностранных войск, ни иностранной бронетехники, а есть граждане европейских стран, которые находятся там добровольно.
Глава государства также отметил, что основа для урегулирования конфликта на Донбассе не потеряна, но его настораживает, что Киев не хочет разведения войск по всей территории границы.