Александр Кушнарев — один из тех, чью жизнь разрушил украинский неонацизм: его сын погиб 2 мая 2014 года в пожаре, произошедшем в Доме профсоюзов. Преступление это до сих пор не раскрыто и является преступлением режима против человечности

2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов произошла трагедия. 48 человек погибло, несколько десятков человек было ранено. Через два дня после трагедии партия «Правый сектор»* на своей официальной странице опубликовала заметку, в которой события 2 мая 2014 года в Одессе были названы «светлой страницей нашей отечественной истории».

— Александр, в этом году 2 мая будет восемь лет, как в страшном пожаре в Доме профсоюзов в Одессе погиб ваш сын Геннадий Кушнарёв. Недавно российский президент сказал, что трагедия в Одессе так и не была расследована, виновные не были наказаны. Чего вы ждёте от спецоперации, какие надежды питаете?

— Я жду того, что провозгласила Россия. Демилитаризацию и денацификацию. Я всегда считал, что искусственно созданное государство не может существовать. Сегодняшняя Украина и есть такое государство. Правильно сказал Владимир Путин: Украина имени Ленина. Любое государство создаётся потом и кровью. Государство Украина упало подарком с неба тем правителям, которые потом её возглавили, поэтому я прекрасно знаю историю создания государства Украина на той территории со времён Богдана Хмельницкого. В своё время я прочёл все труды [историка] Костомарова, и я прекрасно понимал, что вся история исторических образований на территории Украины состоит из предательств. Сын Богдана Хмельницкого предал отца сразу после его смерти. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Помню, как в 1991 году после распада Советского Союза я оказался вне своей родины и прекрасно понимал, что рано или поздно Россия вернёт свои исторические земли. Екатеринослав, Елисаветград, Николаев, Херсон, Одессу. Империя создавалась и строилась русскими царями при помощи русской армии. Если всё это снова войдёт в состав России, а так и будет, я в это верю, то я буду этому безмерно рад. Вот именно этого я и жду, чтобы русский город Одесса стал Российской Федерацией, так как это произошло с Севастополем и Крымом. Жду возвращения в родную гавань всех русских земель.

— Александр, как вы представляете себе денацификацию? Как будет организован процесс и как она должна проходить?

— Фашизация современного украинского общества сегодня достигла порядка 80 процентов. Пример денацификации в нашей истории есть. Этот процесс проходил очень организованно. После 1945 года Советский Союз в Германии провёл денацификацию. В ГДР были созданы комендатуры, процесс денацификации занял порядка четырёх-шести лет. А на территории ФРГ и прочих стран этого не было сделано. И вот сегодня происходит реванш. Они все хотели этот реванш.

Сегодня они хотели взять реванш за поражение 1945 года, ведь с нами все годы Великой Отечественной войны были только партизаны Югославии и движения Сопротивления в разных странах. Все эти годы, до 1991 года, страны, жаждавшие реванша, сидели молча. 90-е годы оказались ударом для России, эти «лихие» годы ослабили Россию. Но с приходом президента Путина всё изменилось. Когда они увидели, что Россия стала сильной, они снова захотели ослабить её, унизить, растоптать. Петр Акопов: Если Украина не капитулирует через две недели, там начнется гуманитарная катастрофа © Facebook, Петр Толстой

Основой политики Евросоюза стала русофобия. А передовым форпостом своей русофобии они сделали Украину и дотолкали её до войны. И теперь Россия вынуждена решать и вопрос демилитаризации, и вопрос денацификации.

Денацификация — это программа для территории ГДР. Тот опыт обязательно вспомнят. Это коснётся всех, кто принимал участие в нацистских организациях. Это и люстрация. Вплоть до уголовной ответственности. Через АТО (антитеррористическая операция, объявленная 14 апреля 2014 года Александром Турчиновым) прошли 400 тысяч человек. Они все преступники. Надо всех найти и покарать. Ответить должна вся политическая верхушка, которая всё это организовала, ведь всеми политическими партиями последних лет и движениями во главу угла была поставлена русофобия, и строили они все не Украину, демократическую и процветающую, а Антироссию.

Денацификации должна быть подвержена не только Украина, а и сама Россия в той части её общества, которая плюёт в спины нашим солдатам.

— Александр, а как отец Гены, чего вы ждёте?

— Я жду, что Россия выполнит всё, что провозгласила устами Путина. Я жду, что все будут пойманы и покараны.

— Гена погиб 2 мая 2014 года, в 5 мая у него родилась дочка, ваша внучка Яромила. Что она знает про папу?

— Да, Анна, всё верно вы запомнили, 2 мая 2014 года Гена погиб, 5 мая родилась Яромила, 7 мая мы хоронили Гену, невестка Аня смогла выйти из роддома и приехать на похороны. Яромила всё знает. И то, что папа герой, и то, что папа погиб, что папа на небе. На эту тему с нею говорит невестка Анюта, а не я. Мои родные в Москве, я же живу в Донецке. К ним приезжаю погостить, 1-го сентября был, провожал внучку в первый класс.

— Александр, если бы у вас была возможность обратиться к русскому солдату, который сейчас участвует в спецоперации, что бы вы сказали?

— Удачи, ребята! Победа будет за нами. Вы сейчас воюете за наше будущее, так же, как воевал мой сын антифашист Геннадий.

— Поделюсь с вами своим ощущением жизни. Иногда мне кажется, что в 2014 году жизнь остановилась и, хотя столько всего произошло, внутри многие люди словно бы стоят на паузе, живут в бесконечном ожидании. У вас тоже так?

— Нет, у меня не так. Выросла Яромилка… Как это время стоит? Нет, жизнь продолжается, просто все эти годы жизнь была искривлённая, ломавшая судьбы огромного количества людей. Жизнь помимо нас течёт. Всё идёт своим чередом.

— Украинцы сейчас задаются вопросом: «А нас за що?». Как вы считаете, они имеют право на этот вопрос?

— Это их исторический вопрос. Они его задавали всегда. И когда служили полякам, когда с турками шли на Москву, и этот вопрос стал мемом, проник в анекдоты про украинцев. То они с турками воевали против нас. То с поляками. А потом разводили руками: «За що?». А за то!!!

Во время предательства Мазепы к Карлу XII перешло порядка пяти тысяч казаков, а верными Петру I осталось порядка двадцати тысяч. Так вот: ни Карл XII, ни Пётр I их на битву не взяли. Как предателей. Это понимали оба великих полководца.

Вся история Украины — это праздники в честь своих поражений. Это Мазепа, Шухевич, Бандера, Петлюра, Скоропадский.

— Александр, что исправит горбатого? Что исправит бандеровца? И можно ли исправить?

— Конечно можно. Любого человека можно исправить. В 1933 году одна из самых образованных наций стала фашистами. Фашизация длилась двенадцать лет. Украинская фашизация общества длится тридцать лет. Современное украинское общество фашизировано не менее, чем немецкое.

Раз поставлена задача денацифицировать Украину, это так и будет. Я не сомневаюсь. Я не помню, чтобы что-то Владимир Путин сказал, и это не было решено.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ