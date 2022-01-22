22 января 1918 года Центральная Рада, приняв четвертый Универсал, провозгласила независимость Украины. Ровно через год УНР и ЗУНР подписали договор об объединении, причем в тот же день первая начала эвакуацию из Киева, а вторая уже не контролировала Западную Украину

О причинах и исторических последствиях этих событий изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Владимир Корнилов.

— В чем сходство и в чем различие между первой независимостью 1918 года и второй — 1991 года? Почему Центральная Рада пошла на провозглашение IV Универсала, хотя до этого претендовала только на автономию?

— Вся история Украины — это борьба двух разных Украин, которые можно охарактеризовать лозунгами «Геть вид Москвы!» (Прочь от Москвы!), с одной стороны, и «Навеки вместе», с другой. Вот это самое «геть» и является объединяющим и для Мазепы, и для незалежности разных образцов, и для бандеровцев. И в 1917-м, и в 1990-м идеологов украинства объединяло то, что до поры до времени они старались о своей заветной цели не говорить вслух. Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Именно поэтому Грушевский и Винниченко вовсю кричали о необходимости федерализации России и поднимали на смех тех, кто обвинял их в сепаратизме, а Яворивский и Драч создавали Народный Рух якобы за перестройку и «обновленный» Советский Союз. Но стоило сложиться обстоятельствам — они тут же превращались в «незалежников». К сожалению, в Москве/Питере очень часто не понимали, что стоит за идеями «незалежников» до тех пор, пока они не провозглашали независимость.

— Подписание договора об объединении УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западноукраинская народная республика), который назвали «Актом Злуки», можно ли считать серьезным документом? Что на тот момент контролировали правительства этих государственных образований?

— На тот момент разрозненные отряды Симона Петлюры контролировали некоторые части Украины, включая Киев. Большей частью произошло это в результате вакуума власти, возникшего после оставления Юга России немцами.

При этом большевики беспрепятственно занимали восточные области, и в день провозглашения Злуки заняли, например, Нежин. Практически в тот же день, аккурат после торжеств на Софийской площади, власти УНР начали эвакуацию и из Киева.

Что же касается ЗУНР, то это вообще было потешное образование. Нынешние украинские историки веселятся по поводу краткости истории Донецкой республики: мол, с момента ее провозглашения до взятия немцами ее столицы прошло всего два месяца. Так вот с момента провозглашения ЗУНР до взятия ее столицы поляками прошла всего неделя. К январю 1918 г. вся ЗУНР находилась там, на Софийской площади.

— Почему Петлюра в договоре с польским лидером Юзефом Пилсудским «слил» ЗУНР и Западную Украину?

— В том и суть — реализуя лозунг «Геть вид Москви!» на практике за ценой не стоят. В 1918 году УНР началась с того, что слилась немцам. Немцы ушли — надо было искать новых хозяев. Ими стали поляки. Собственно, сейчас, спустя век, мы наблюдаем абсолютно те же процессы.

В День соборности Зеленский перечислил характеристики «идеального» украинца © пресс-служба президента Украины — Стоит ли День соборности Украины отмечать Юго-Востоку Украины? Пошло бы руководство ДКР на подписание «Акта Злуки» с УНР и ЗУНР, ведь ДКР на момент подписания договора еще формально существовала?

— Конечно, к Дню Злуки ни Донбасс, ни Новороссия отношения не имели. Как собственно, и Западная Украина, которая на тот момент полностью контролировалась поляками. Кстати, в тот же самый день украинцы были наголову разбиты чехами и в Закарпатье.

В Харькове большевики контролировали власть уже с декабря 1918 г. (причем гайдамаки сдали его, по своему обыкновению, без боя). Там же располагалось правительство советской Украины, которое как раз в этот день под председательством лидера Донецкой республики Артема приняло постановление о национализации банков. Ну, и спрашивается: какое отношение Харьков или даже Львов имеют к символической акции на Софийской площади в Киеве?

— Можно ли в ближайшей перспективе ожидать возрождения идеи ЗУНР на западноукраинских землях?

— Эта идея уже возродилась. Мы не раз слышали заявления галичан о необходимости, если не отделения от «Большой Украины», то хотя бы обособления от нее в рамках пока еще единого государства.

Чем больше будет бардак в Киеве, тем сильнее будут развиваться эти тенденции. Если львовяне убедятся в том, что «Большую Украину» никогда не возьмут в ЕС, и единственный шанс для них — стать членом этого образования, видится лишь в их отдельном походе в Европу, они с удовольствием пойдут на провозглашение либо очередной ЗУНР, либо Галицкого королевства.