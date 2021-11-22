Аресты во властных органах Крыма показывают, что бывшие украинские чиновники, перейдя под российскую юрисдикцию, не смогли вовремя перестроиться, привыкнув к украинской безнаказанности за мздоимство, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Олег Анатольевич, арестована министр культуры Крыма Вера Новосельцева, которую подозревают в получении 25 миллионов рублей взятки за якобы патронирование подрядчиков при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. За последний месяц очень много серьезных крымских назначенцев сняты со своих должностей. Правильно ли мы понимаем, что федеральная власть основательно взялась за борьбу с коррупцией на территории полуострова. Если да, то с чем это связано?

- Дело в том, что на Украине коррупция лишь условно считается уголовно наказуемым проступком. То есть, де-юре это уголовно наказуемый проступок, но если смотреть на то, что происходит де-факто, то уголовные дела против чиновников возбуждаются только в том случае, если возникает какая-то политическая необходимость. Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Украинские чиновники продолжают работать в Крыму, перейдя под российскую юрисдикцию. Не все из них смогли вовремя перестроиться.

- То есть, у проблемы коррупции в Крыму украинские корни?

- Да. Надо еще сказать о том, что действительно Москва понимает эту проблему, именно поэтому количество силовиков на душу населения на полуострове больше, чем на материке. Хоть и на материке количество силовиков совсем не малое. При этом, у каждого сотрудника правоохранительных органов существует свой план по возбуждению уголовных дел. Насколько мы видим в Крыму, этот план они выполняют и перевыполняют.

Что касается театра, я читал отзывы симферопольцев в соцсетях: они категорически были против того, чтобы снести красивый, маленький, но уютный театр, и вместо него строить громадное здание. Наверное, для некоторых чиновников важнее что-то строить, чем целесообразность такого строительства. Укрепление тылов. В Крыму идёт большая чистка © / Перейти в фотобанк

Руководство Крыма и лично Сергей Валерьевич Аксенов достаточно жестко относятся к коррупции среди чиновников и поддерживает действия силовиков.

- Как вы считаете, много еще таких коррупционеров есть на территории Крыма? Сейчас бизнес в Крыму легко вести или нет, что с чиновничьим беспределом?

- Бизнес это в меньшей степени касается. Из-за работы силовых структур потенциальные чиновники хорошо думают, прежде чем устроиться на госслужбу.

- А что это означает? Они понимают, что распила бюджета уже больше не будет?

- Это достаточно рискованно, уголовные дела возбуждаются по Крыму, по Севастополю, и невзирая на личности, невзирая на посты. Насколько я понимаю, эта строительная компания, которая якобы и давала взятку в 25 миллионов рублей, каким-то образом была связана и достаточно плодотворно до Крыма работала с бывшим министром культуры Владимиром Мединским.

Насколько я понимаю, объем выполненных заказов по Министерству культуры РФ был на порядок выше, чем по Крыму. Я не знаю, правда это или нет, но в связи с задержанием министра культуры Крыма вроде бы как должны опросить бывшего министра культуры России.

- Мединского?

- Мединского. У меня кстати, была забавная ситуация с ним где-то в 2015 году. Меня пригласил на открытие музея в Ливадийском дворце митрополит Тихон Шевкунов. На мероприятии были первые лица республики.

Шевкунов лично проводил экскурсию, он лично ее разрабатывал. Я всем рекомендую посетить Ливадию.

Интереснейшая экскурсия, особенно, когда рассказывает сам автор. На этой экскурсии был и министр культуры Мединский. В конце мероприятия попросили всех присутствующих сделать общую фотографию.

Я не рвался, но звали всех. Я подошел, встал в самом уголке. После этого ко мне подошел мужчина, который представился помощником министра культуры и сказал о том, что у министра могут возникнуть риски, если на фотографии с ним будет известный «террорист» — санкции и все такое.

Рядом со мной стоял Сергей Глазьев и еще несколько человек. Они все слышали этот разговор. Помощник попросил меня отойти, чтобы меня не было на этой фотографии. Все, кто слышали этот разговор, отошли в знак солидарности со мной. Фотографию сделали. Так что у меня с Мединским только вот это короткое знакомство, связанное с этой историей.

- А где он сейчас?

- Не знаю, но что-то у него дела не очень хорошо идут.

- А вы об этом кому-то рассказывали из официальных лиц? Суркову, например, который курировал тогда Донбасс и Украину в ранге помощника президента?

- Нет, об этом никогда нигде не говорил. Если вы мой рассказ опубликуете, то будете первым.

- А в Ялте, где вы сейчас живете, какова ситуация с коррупцией? Приходится ли давать взятки городским властям и силовикам?

- Я хочу сказать, что я очень люблю Россию. Думаю, что об этом не надо повторно говорить, но российское законодательство сделано очень удобно для чиновников. Такое ощущение, что страна сделана для чиновников.

Здесь, в отличие от Украины, громадное количество разрешительных документов, согласований, и всего того, чего не надо было делать чиновникам на Украине. Я скажу в двух словах — если 20 декабря выделяли средства на строительство какого-нибудь объекта в Украине, то до Нового года объект был построен и сдан в эксплуатацию. Возможно, какие-то работы делались вдогонку.

Если говорить с украинскими бизнесменами и с украинскими чиновниками, то когда они видят процент невыполнения бюджета в Российской Федерации, то есть, когда выделены деньги и не освоены, они просто не могут этого понять. Они помногу раз переспрашивают, как такое может быть.

Все очень просто. Здесь, в России, зачастую для того, чтобы сделать проект, собрать все бумаги, причем бумаги оформляют как чиновники, так и бизнесмены, процесс сбора документов зачастую сопоставим с усилиями по выполнении этого проекта. То есть, достаточно сложный бюрократический процесс. Поэтому в Крыму очень много уголовных дел в связи с нарушениями каких-то нормативных документов, которых очень много.

Я ни в коем случае не хочу защищать коррупционеров и других чиновников, которые нарушают закон, но украинские чиновники, попадая в российские реалии, зачастую ошибаются не специально, без злого умысла. И, к сожалению, таких дел уголовных достаточного много.