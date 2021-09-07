Требования Киева не признать выборы в России и признать ФСБ террористической организацией можно охарактеризовать поговоркой «искусство ради искусства», считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады в среду рассмотрят проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации. Также представители партии «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в парламент проект закона об обращении в ООН для признания ФСБ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

Комментарий Константина Бондаренко:

- Это ритуальное действие. До или после каждых выборов в России Украина обращается к мировому сообществу с требованием не признавать эти выборы, поскольку они проходят на территории Крыма. В конечном итоге выборы признают условно, без результатов по Крыму. Всех это, по большому счету, устраивает.

Что касается объявления государственных структур России террористическими организациями, эффект от этого будет нулевой. Украинские власти уже совершали подобные действия — признали Россию государством-агрессором, но, кроме Украины, никто Россию агрессором не признал.

Даже если будет принято решение Украины о признании ФСБ и Генштаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями, то никто, кроме Украины, не будет их так называть. Иногда бывает искусство ради искусства, здесь же политика ради политики.

Если говорить о реакции России, то я не думаю, что ответ будет симметричным. Максимум возмутятся Ольга Скабеева с Владимиром Соловьевым. Не думаю, что государственные структуры России дадут зеркальный ответ.

Что касается заявлений о том, будто бы Америка демонстрирует явный экономический интерес к Украине, и поэтому Киев будет вынужден стабилизировать ситуацию на Донбассе, то это не так. Я не вижу экономического интереса американцев к Украине. Интерес выражается в увеличении торгового оборота и в инвестициях в экономику, а здесь речь идет о счетах Westinghouse. Это коррупционная схема по спасению этой фирмы при посредничестве Украины. Американцы попросту «прокатают» через Украину 30 миллиардов, которые придут на счета того же Westinghouse.