Смерть малоизвестного оппозиционера крайне невыгодна властям республики, уверен белорусский журналист Вячеслав Шарапов

Белорусский Гонгадзе. Смерть и посмертный след погибшего в Киеве белоруса Виталия Шишова © politring Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину.

Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома на Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии.

По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни.

О том, что может стоять за убийством, изданию Украина.ру рассказал белорусский журналист Вячеслав Шарапов.

— Ответ на вопрос, кто стоит за убийством либо самоубийством Виталия Шишова, должно дать украинское следствие. Даст ли? Посмотрим. Пока можно лишь рассуждать о том, кому это было выгодно либо невыгодно. И совершенно очевидно, что невыгодно это, прежде всего, белорусской власти.

Ни "Белорусский дом", ни сам Шишов не были до вчерашнего дня известны в Беларуси, никакого информационного влияния на Беларусь не оказывали и никакого оперативного интереса для белорусских спецслужб не представляли. Но как инфоповод для очередного обвинения Беларуси коллективным Западом — почему бы и нет?

Наблюдается новая волна информационного "наезда" на Лукашенко, поэтому появление историй, подобных вышеупомянутой, как и бегству легкоатлетки Тимановской из Токио в Вену, — лишь дело времени.

Белорусское общество, в сравнении с недавним временем, сегодня является уже более искушенным для того чтобы сложить и сопоставить какие-то факты и тенденции, поэтому большого общественного резонанса у нас не наблюдается.

Пусть делом Шишова занимаются компетентные украинские органы. Мы же не будем спешить со скоропалительными выводами. Время и жизнь все расставят по своим местам.