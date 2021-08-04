Запад постарается извлечь из этой истории максимум дивидендов и растиражирует версию о причастности к инциденту белорусских или российских спецслужб, считает председатель оргкомитета белорусской партии "Союз" Сергей Лущ

Во вторник, 3 августа, в лесопарке в Киеве был обнаружен труп белорусского оппозиционера Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину. Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома на Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии.

По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни.

О том, что может стоять за убийством, изданию Украина.ру рассказал белорусский политик Сергей Лущ.

— Виталий Шишов действительно не имел широкой известности в политических кругах, хотя некоторое время назад его имя пару раз всплывало в телеграмм-каналах. И здесь, конечно, более знаковую роль играет его должность как руководителя «Белорусского дома в Украине», потому что именно киевский коридор активно используется оппозицией для транзита беглых оппонентов белорусской власти на Запад. Не говоря уже о потенциальных возможностях белорусской оппозиционной диаспоры, дислоцированной в Украине, способной в любой момент включиться в политическое противостояние западников и белорусского государства.

Судя по имеющимся признакам, смерть Шишова, возможно, и насильственная. В таком случае исполнителями могут выступать самые разные силы: от тех, кто вынашивал замысел личной мести, до политических акторов.

Безусловно, Запад постарается извлечь из этой истории максимум для себя дивидендов и растиражирует версию о причастности к инциденту белорусских или российских спецслужб. Хотя именно по той причине, что политическая версия убийства наиболее очевидная, четко просматривается провокация против белорусской стороны. Что бы ни случилось сегодня с оппонентами белорусской власти, априори виновными сделают Минск. Таковы политические реалии. Поэтому не будем спешить с выводами.

На общественно-политической ситуации в самой Беларуси происшествие никак не скажется, просто станет одним инфоповодом больше. Правда, в совокупности именно из таких вот негативных частиц складывается мозаика общественного мнения. В данном случае негативного.

Было бы разумно со стороны белорусских правоохранительных органов предложить свою помощь в расследовании дела Шишова. Или, в случае отказа Киева, настоять на задействовании нейтрального (беспристрастного) к белорусам государства в поиске преступников. В конце концов, Шишов был гражданином Республики Беларусь.