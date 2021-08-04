Смерть Шишова может стать новым поводом для новых санкций против Беларуси. Каждый подобный инцидент, кто бы за ним ни стоял, снижает шансы на нормализацию отношений официальных белорусских властей с Западом, считает доцент политологии Белорусского государственного университета Всеволод Шимов



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210804/1031997450.htmlВо вторник, 3 августа, в лесопарке в Киеве был обнаружен труп белорусского оппозиционера Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину. Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома на Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии. По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни. Во вторник, 3 августа, в лесопарке в Киеве был обнаружен труп белорусского оппозиционера Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину. Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома на Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии. По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни.

Во вторник, 3 августа, в лесопарке в Киеве был обнаружен труп белорусского оппозиционера Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину. Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома на Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии. По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни. О том, что может стоять за убийством до того, как это произошло, изданию Украина. ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов.

— Кому это было нужно и что за этим стоит, можно только гадать. Все версии имеют право на существование, все они одинаково не доказуемы и могут быть заподозрены в ангажированности в ту или иную сторону. Что же касается фактических последствий произошедшего в Киеве, то на внутреннюю обстановку в Белоруссии это вряд ли повлияет. Шишов не был широко известной фигурой, а протестная активность в республике давно подавлена. — Кому это было нужно и что за этим стоит, можно только гадать. Все версии имеют право на существование, все они одинаково не доказуемы и могут быть заподозрены в ангажированности в ту или иную сторону. Что же касается фактических последствий произошедшего в Киеве, то на внутреннюю обстановку в Белоруссии это вряд ли повлияет. Шишовне был широко известной фигурой, а протестная активность в республике давно подавлена.

Что касается внешнеполитической игры, то смерть Шишова может быть использована как повод для введения новых санкций и иных форм давления на белорусский режим. Каждый подобный инцидент, кто бы за ним ни стоял, снижает шансы на нормализацию отношений официальных белорусских властей с Западом.