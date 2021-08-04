Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210804/1031997450.htmlВо вторник, 3 августа, в лесопарке в Киеве был обнаружен труп белорусского оппозиционера Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину. Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома на Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии. По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни.
Во вторник, 3 августа, в лесопарке в Киеве был обнаружен труп белорусского оппозиционера Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину. Шишов был одним из учредителей и руководителей «Белорусского дома на Украине», который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии. По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае это событие стало одним из самых резонансных в последние дни. О том, что может стоять за убийством до того, как это произошло, изданию Украина. ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов.
Что касается внешнеполитической игры, то смерть Шишова может быть использована как повод для введения новых санкций и иных форм давления на белорусский режим. Каждый подобный инцидент, кто бы за ним ни стоял, снижает шансы на нормализацию отношений официальных белорусских властей с Западом.