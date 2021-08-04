Если за убийством Шишова и стоят спецслужбы, то родной язык для них, скорее всего, английский, считает белорусский политик, руководитель общественной организации "Гражданское согласие" Артем Агафонов

Во вторник, 3 августа в лесопарке в Киеве был обнаружен труп белорусского оппозиционера Виталия Шишова, недавно эмигрировавшего на Украину. Шишов был одним из учредителей и руководителей Белорусского дома на Украине", который объединял белорусских оппозиционеров, бежавших на Украину из Белоруссии. По версии следствия, хотя и не официальной, он был убит неизвестными. По другим данным, совершил самоубийство. В любом случае, это событие стало одним из самых резонансных в последние дни. О том, что может стоять за убийством до того, как это произошло малоизвестного белорусского оппозиционера изданию Украина. ру рассказал белорусский политик Артем Агафонов.

— Пока никаких достоверных данных, которые могут указывать на авторство преступления нет. Боюсь, они и не появятся — с раскрываемостью политических убийств на Украине сейчас все обстоит плохо, а с доверием к следствию ещё хуже. Поэтому остаётся только догадываться. Ясно лишь то, что это вряд ли самоубийство. Ну нет у суицидников привычки бить себя по лицу прежде, чем повеситься.

На первый взгляд все указывает в этом преступлении на белорусский след — и оппозиционность Шишкова, и высказывания Тертеля и даже петля, на фоне которой белорусский телевизионный пропагандист Азаренок любит вести свои "пятиминутки ненависти". Но на юрфаке меня научили латинской пословиц "cui prodest" — "кому выгодно". Так вот, Лукашенко произошедшее совершенно не выгодно. Артем Агафонов: кто он © vk.com, Артем Агафонов

У него сейчас хватает проблем и без того, чтобы влезать в новый скандал с трупом малоизвестного змагара.

Это больше похоже на качественно выполненную подставу, которая и должна выглядеть так, чтобы вина того, кого нужно подставить, казалась очевидной. Так что, если за убийством Шишова и стоят спецслужбы, то родной язык для них, скорее всего, английский. Что касается последствий, то у Беларуси появился свой Скрипаль. Убедительных доказательств, скорее всего, не предоставят, но в нашем мире "хайли лайкли" — достаточное основание и для пропагандистской травли и для серьёзных санкций.