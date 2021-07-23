Иск к Украине, поданный Россией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), призван открыть миру глаза на нарушения прав человека, о которых в Европе почему-то не говорят. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Александр Асафов

На днях Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке.

— Александр, почему Россия решила действовать через ЕСПЧ именно сейчас?

— Дело в том, что ЕСПЧ часто упоминается как самая справедливая институция, которая может рассматривать различные нарушения прав человека.

Несмотря на то что комиссар ООН по правам человека указывал на нарушения на Украине, никакой реакции на это не было. Более того, мы наблюдаем избирательную такую слепоту со стороны стран Евросоюза, которые, с одной стороны, указывают на различные обстоятельства российской жизни, а с другой — не замечают нацистских маршей, обстрелов в Донбассе, ситуации вокруг расследования по Дому профсоюзов, которое заглохло, и многих других нарушений прав человека, включая убийства, похищения и пытки людей, задержания журналистов и так далее.

Гибель людей, подавление свободы слова, преследования инакомыслящих. Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Я не думаю, что будут какие-то последствия, но, по крайней мере, ряд европейских стран, возможно, их лидеры должны будут как-то на это отреагировать. ЕСПЧ может показать свою пристрастность или беспристрастность, признав хотя бы часть нарушений, по крайней мере их начнут обсуждать. Это, мне кажется, правильный ход.

Почему сейчас? Потому что сейчас мы видим, что количество международных событий, связанных с Украиной, увеличивается, и контекст их обсуждений, особенно, например, в контексте недавней встречи Меркель и Байдена, — он полностью оставляет на периферии те преступления, которые совершены на Украине, те фрагменты современной истории. Соответственно, на мой взгляд, нужно всему европейскому сообществу напомнить, что эти ситуации есть, люди пострадали, много погибших, но никаких последствий не было.

Для этого, собственно, Россия подготовила и подает вот этот подробный иск.

- На какой результат Россия может рассчитывать?

— Честно говоря, это такая очень пока неясная территория предположений — от вообще отсутствия реакции до призывов к Украине расследовать эти нарушения. Но в любом случае теперь тем, кто говорит о нарушениях со стороны России в сторону Украины, придется перед формулированием таких претензий сначала ответить на вопросы, связанные с убийствами, обстрелами и прочими нарушениями базовых прав человека на самой Украине.

Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Как вы считаете, чем Украина может на это ответить?

— Я думаю, что Украина по политической традиции украинской подаст какие-нибудь встречные иски. Но мы знаем, что по российской Конституции исполнение решений ЕСПЧ не является обязательным.

Поэтому я думаю, что последствий украинского встречного иска, который будет максимально абсурдным, не будет.