На днях Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке.
— Александр, почему Россия решила действовать через ЕСПЧ именно сейчас?
— Дело в том, что ЕСПЧ часто упоминается как самая справедливая институция, которая может рассматривать различные нарушения прав человека.
Несмотря на то что комиссар ООН по правам человека указывал на нарушения на Украине, никакой реакции на это не было. Более того, мы наблюдаем избирательную такую слепоту со стороны стран Евросоюза, которые, с одной стороны, указывают на различные обстоятельства российской жизни, а с другой — не замечают нацистских маршей, обстрелов в Донбассе, ситуации вокруг расследования по Дому профсоюзов, которое заглохло, и многих других нарушений прав человека, включая убийства, похищения и пытки людей, задержания журналистов и так далее.
Поэтому в данном случае Россия, в которой недавно был принят указ о том, что Генпрокуратура может представлять интересы России в ЕСПЧ, указывает через европейский инструмент на нарушения прав человека на Украине.
Я не думаю, что будут какие-то последствия, но, по крайней мере, ряд европейских стран, возможно, их лидеры должны будут как-то на это отреагировать. ЕСПЧ может показать свою пристрастность или беспристрастность, признав хотя бы часть нарушений, по крайней мере их начнут обсуждать. Это, мне кажется, правильный ход.
Почему сейчас? Потому что сейчас мы видим, что количество международных событий, связанных с Украиной, увеличивается, и контекст их обсуждений, особенно, например, в контексте недавней встречи Меркель и Байдена, — он полностью оставляет на периферии те преступления, которые совершены на Украине, те фрагменты современной истории. Соответственно, на мой взгляд, нужно всему европейскому сообществу напомнить, что эти ситуации есть, люди пострадали, много погибших, но никаких последствий не было.
Для этого, собственно, Россия подготовила и подает вот этот подробный иск.
- На какой результат Россия может рассчитывать?
— Честно говоря, это такая очень пока неясная территория предположений — от вообще отсутствия реакции до призывов к Украине расследовать эти нарушения. Но в любом случае теперь тем, кто говорит о нарушениях со стороны России в сторону Украины, придется перед формулированием таких претензий сначала ответить на вопросы, связанные с убийствами, обстрелами и прочими нарушениями базовых прав человека на самой Украине.
Задача — вывести из состояния вот той самой избирательной слепоты.
- Как вы считаете, чем Украина может на это ответить?
— Я думаю, что Украина по политической традиции украинской подаст какие-нибудь встречные иски. Но мы знаем, что по российской Конституции исполнение решений ЕСПЧ не является обязательным.
Поэтому я думаю, что последствий украинского встречного иска, который будет максимально абсурдным, не будет.