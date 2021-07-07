Украина сегодня переживает эпоху воровства и коррупции, и обеспечивающий это режим борется с проявлением любого альтернативного мнения, начиная с журналистов, заявил композитор и пианист Владимир Быстряков

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua Украина.ру.

- Владимир Юрьевич, среди последних эпизодов давления на сотрудников СМИ вы называли нападение на Руслана Коцабу в конце июне и избиение журналиста в Харьковской области, который освещал вырубку лесов. Фонд отслеживает эти случаи, помогает пострадавшим?

— Естественно, он помогает и юридически, и материально. Я в цифрах точно сказать не могу, но на одном из собраний, например, было выделено 50 тысяч гривен маме Олеся Бузины. Для этого, собственно, фонд и создан, чтобы помогать. Он базируется на добровольных пожертвованиях людей, которые еще имеют совесть и думают не только о своей семье, но и немножко о людях вокруг, которые пытаются сегодня бороться с тем беспределом, который есть у нас в стране.

- Кооперируется ли как-то фонд, например, с Национальным союзом журналистов Украины, чтобы деятельность фонда получала больше освещения?

— Каждый раз, как мы собираемся, естественно, приглашают журналистов всех телеканалов и других СМИ, но, к сожалению, как правило, приходят только наши единомышленники, потому что такие каналы, как «Пятый канал», «Прямой» и провластные, стараются делать вид, что ничего не происходит, что все хорошо, что в стране полный порядок.

Я давно заметил, что у нас журналисты, которые занимают провластную позицию, создают впечатление зомбированных людей — на них не действуют аргументы, они очень уверены в себе или просто боятся потерять рабочее место. Хотя по мере изменения ситуации вполне возможно, что такие люди переобуются и скажут, что всегда были за нас или работали агентами под прикрытием. Я думаю, провокаторов здесь хватает.

- Насчет изменения ситуации вы говорили, что это возможно только со сменой власти. Вы имели в виду постмайданную власть?

— Да, потому что тут дело даже не в [президенте Украины Владимире] Зеленском. Всем уже понятно, что Зеленский — это не субъект, а приглашенный администратор, которого ставили, только чтобы оттянуть голоса и потом передать их то ли [Юлии] Тимошенко, то ли [Петру] Порошенко. А потом оказалось, что у него рейтинг высокий, и уже начали ставить на него, но подготовки не было никакой, и отсюда все многочисленные ляпы, начиная его заявлениями и заканчивая объявлением очередной кампании по посадке миллиарда деревьев (посчитали, что ему придется сажать по 11 деревьев в секунду). Поэтому я думаю, если бы Зеленского сразу прочили в президенты, с ним бы была загодя проведена профессиональная работа, но этого нет.

«Беспредел закончится только со сменой власти»: Быстряков о фонде защиты свободы слова на Украине © rian.com.ua

- То есть никаких надежд на то, что политика Зеленского, по крайней мере, в отношении СМИ изменится, нет? Все-таки он сам человек с телевидения.

— Вы понимаете, точка зрения определяется местом сидения. Кроме того, с ним очень хорошо работают английские спецслужбы, которые определили ему «красные линии», за которые он не имеет права выйти, а за плечами у него семья.

У нас в стране политика такая интересная: один говорит одно, другой говорит: я его точку зрения не разделяю, — и пошли дальше, и так по каждому вопросу. Во власти нет единства мнения, и я думаю, что это делается для того, чтобы увести в сторону общественное мнение, чтобы люди не понимали, что там творится.

- То есть до 2014 года, на ваш взгляд, журналистам было комфортнее на Украине?

— Ну конечно, потому что, кроме того, что посадили Юлию Тимошенко, [четвертый президент Украины Виктор] Янукович никак не отличился в борьбе с инакомыслием, а тем более с оппозиционными средствами массовой информации. Нам не повезло, что мы постоянно выбираем из плохого и очень плохого, и сейчас еще хуже, чем было. У нас в плане ухудшения ситуации на редкость постоянная страна, и когда встречаешься в ток-шоу с людьми, которые отстаивают этот режим, то смотришь на них, как на людей, потерявших разум, либо как на людей, которые сидят в доле. И таких, и таких хватает.

Потому что как можно этот режим не осуждать, а находить в нем положительные черты? Бегаем с протянутой рукой, притом делаем заявления одно нелепее другого, как обращение Зеленского к кандидатам в канцлеры Германии, когда он начал просить: не забудьте про Украину… Этот человек просто озвучивает чужие нарративы и методички. Я наблюдал его по жизни — он человек, который не умеет импровизировать. Он хорошо справляется с написанными сценариями, репликами, но не с импровизацией. Поэтому любая встреча с тем же [президентом РФ Владимиром] Путиным закончится для него 4/0, как наша встреча с англичанами, если не больше.

- А встреча с президентом США Джо Байденом чем окончится?

Кирилл Вышинский: Работающие под давлением украинские журналисты заслуживают уважения © РИА Новости, Владимир Песня

На паперти стоят нищие. Я с ними разговаривал — это не профессиональные нищие, это пенсионеры, у которых пенсия 1700 гривен, из которых 1500 они отдают за воду, газ и электроэнергию, и остается у них 200 гривен, и они выходят на паперть.

Зато проезжал мимо строительства модного Музея голодомора. Из этого тоже сделали фишку еще при [третьем президенте Украины Викторе] Ющенко, когда объявили все это делом рук русских, большевиков. И вот туда вливаются миллионные средства, потому что это бюджет, а бюджет надо пилить. Расхищают фонд, который был собран на борьбу с ковидом, и так далее.

- А ваш фонд защищает тех, кто все эти дела пытается придать огласке.

— Да, ведь у нас в стране борются с проявлением альтернативного мнения — отсюда идет и закрытие каналов, и уничтожение [председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука как одного из крупных оппонентов. Тут работает политика двойных стандартов, которая очень удобна тем людям, которые сидят в управлении, потому что под соусом патриотизма они избавляются от конкурентов. Якобы он торговал с Россией, его можно обвинить в госизмене, хотя у нас «патриотические» бизнесмены вовсю торгуют с Россией.

Во всех нынешних политических движениях, направленных на удушение, во главе стола стоит экономическая составляющая. Весь этот сброд, который выходит кошмарить судей, оппозиционных депутатов, — это все люди проплаченные. Моя подруга, к которой пришли жечь двери, услышала, как один говорит другому: «Ты отснял? Все, отлично, нам еще 10 минут работать». Вот вам и маркер народного гнева проплаченного. И самое обидное, что нового майдана эти ребята не боятся, потому что все майданы — это их рук дело.