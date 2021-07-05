В понедельник, 5 июля, исполнилось семь лет, как Славянская бригада во главе с Игорем Стрелковым оставила город, который заняли Вооруженным силам Украины. Как это происходило и почему Стрелкову и его отряду не удалось удержать Славянск Украина.ру рассказал первый замминистра информации ДНР, а тогдаа участник обороны города Даниил Безсонов

- Даниил, сегодня, 5 июля 2021 года, исполняется 7 лет, как Славянская бригада во главе с Игорем Стрелковым, оборонявшая 85 дней Славянск, оставила город, уйдя сначала в Горловку, а затем в Донецк. Можно ли было продолжать и дальше удерживать город? Каковы причины того, что Стрелков оставил город?

— Славянск был оставлен абсолютно правильно по ряду причин. Те, кто считает иначе, либо провокаторы, либо не разбираются в вопросе. Первая причина была в том, что у нас была большая проблема с боекомплектами.

Писатель Жучковский о войне в Донбассе и жизни командира батальона ЛНР «Призрак» Мозгового © скриншот видео Украина.ру

Противник на тот момент нас уже окружил. Нужно понимать рельеф Славянска. Это низменность. Грубо говоря, это такой большой овраг. Последняя высота, которую захватила украинская армия, был населенный пункт Николаевка. Это было последнее более-менее высокое место рельефа. Все остальное — низменность. Поэтому обороняться без боеприпасов с превосходящими силами противника в низменности — бессмысленное самоубийство.

Есть еще одна причина, которую мало кто называет. Сказать, что Донецк был под нашим контролем на все 100%, тоже неправильно, потому что на тот момент в городе находились некоторые украинские подразделения. Они пребывали в спящем режиме. Не высовывались, сидели на месте и ждали приказа из Киева. В городе также работали и украинские спецслужбы.

Буквально до августа 2014 года мы еще с ними боролись в Донецке, потому что они похищали раненых пацанов. Они чувствовали себя в городе, как у себя дома.

Поэтому сказать, что мы сдали Славянск и сбежали в Донецк, который был нашим, это странно.

Можно сказать, что в каком-то смысле мы обменяли Славянск на Донецк, потому что главная задача была удерживать столицу ДНР, учитывая ту обстановку. Столица же не была готова к обороне.

- Правильно ли я понимаю, что подразделения Александра Захарченко «Оплот» и Александра Ходаковского «Восток», по вашему мнению, не смогли бы удержать Донецк без вас, без Славянской бригады?

— Конечно. И тогда с этим никто не спорил. У нас было больше тысячи вооруженных обстрелянных бойцов, которые стали костяком ополчения и в дальнейшем. Я ни в коем случае не умоляю заслуг Захарченко и Ходаковского, но в каких-то локальных моментах, та же оборона Карловки под Донецком… Хотя у Ходаковского танков было больше, чем у гарнизона Славянска.

Но дальнейшие успехи лета 2014 года были за счет Славянской бригады: штурм пограничной Мариновки, Иловайский котел были в основном устроены «славянцами». Это очевидные факты.

- Хорошо, а может, причины оставления Славянска были на самом деле другие? Например, известно, что Стрелков как министр обороны уже после ухода из Славянска в Донецк отдал письменный приказ (он опубликован) командиру гарнизона Горловки Сергею «Боцману» оставить город.

Но в ответ был послан им на три буквы, и над Горловкой в отличие от Славянска сегодня реет флаг ДНР. Стрелков потом публично признал его правоту.

Также известно, что Стрелков планировал оставить Донецк, перейдя в Снежное, город на границе с Россией, ставил этот вопрос на Совете командиров, даже в отсутствие премьер-министра Александра Бородая отдал приказ начать эвакуацию в Снежное. Однако зам Бородая — вице-премьер Владимир Антюфеев — отменил этот приказ. И Бородай, и Антюфеев мне лично об этом рассказывали.

Мало того, Захарченко и Ходаковский отказались сдавать Донецк ВСУ, они также лично мне подтвердили эту информацию. Вот не было бы этих людей, Горловку и Донецк Стрелков бы сдал, а потом бы рассказывали, что были проблемы с боекомплектами и так далее. Может, и Славянск с Краматорском можно было удерживать?

— Надо понимать, что Славянск и Краматорск мы удержать уже не могли. Отойти из Славянска в Краматорск означало уйти из одного окружения в другое. Поэтому в этих действиях смысла не было.

Донецк тогда объективно не был готов к обороне. Когда мы в него заходили, то видели блокпост, на котором стояли пацаны в тапках, а вокруг не было вырыто никаких окопов.

Это то, что я видел своими собственными глазами.

Насчет сдачи Горловки — Стрелков потом сказал, что это была ошибка. Он просто не думал, что противник был настолько туп…

- Так, может, туп был и противник, окруживший Славянск, и город можно было бы не сдавать?

— Нет, в Славянске была другая ситуация. Там нас крошили с середины июня и до момента выхода из всех видов вооружения сутками напролет. Какие шансы у нас были удержаться? Никаких шансов. Мы бы сами погибли, и мирные жители погибли бы.

После Славянска Украина бы принялась за Донецк, и тогда у ДНР точно никаких бы шансов не было. Мое глубокое убеждение в том, что выход из Славянска был абсолютно оправдан и необходим.

Это даже подтверждал Александр Бородай на встрече в Москве с читателями «Спутника и погрома» в 2015 году. Когда я его спросил об этом, он сказал: да, из Славянска ушли правильно. Этот вопрос тогда был снят.

По поводу того, что Стрелков хотел сдать и Донецк, я этого не слышал и не могу это комментировать. Я знаю, что когда некоторые подразделения уходили из Шахтерска в Донецк, так как к Шахтерску подошли подразделения ВСУ, то батальон Тора из Славянской бригады запретил отход. Тор переподчинил себе отходящую технику. И этой техникой — гаубицами Д-30 — они колонну ВСУ разгромили под Шахтерском.

Но вот таких шансов у нас в Славянске не было. Мы бы погибли в Славянске, а потом бы уже принялись бы и за Донецк.

- Каково значение обороны Славянска?

— Самое большое значение в том, что мы реально научились противостоять украинской армии. Мы сами поверили в то, что это возможно, и показали другим то, что это возможно. Мы воодушевили других.

Когда мы пришли в Донецк, то многие ополченцы, которые до этого сомневались, а потом решили стать ополченцами и воевать в Славянской бригаде, стали ими именно после того, как увидели, что мы можем побеждать. Они захотели стать частью истории, частью Победы.

Мы заразили этой уверенностью и себя, и других. Мы показали, что сопротивляться в несколько раз превосходящему тебя противнику реально. В ДНР и ЛНР «славянцы» стали костяком ополчения.

