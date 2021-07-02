Закон о коренных народах Украины останется пустой декларацией, поскольку Киев не может предоставить крымским татарам, крымчакам и караимам никаких прав и возможностей на территории Крыма, считает главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев

Юрий Ткачев: кто он © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк Украина.ру

Верховная Рада приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины вчера, 1 июля. К коренным народам, в частности, отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

Госдума РФ осудила законопроект Зеленского еще 8 июня, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин тогда же сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии

Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

Юрий Ткачев, отвечая на вопрос, к каким последствиям для внутренней украинской политики может привести этот закон, и какой может последовать ответ России, заявил следующее:

— На самом деле я не совсем понимаю критику того, что в этот закон не включен русский народ, молдавский или болгарский. Дело в том, что под «коренными народами» в данном случае имеются в виду (на знаю, насколько сейчас этот термин корректен) аборигены, те народности, которые сформировались на данной территории до формирования современных государственных границ.

Понятно, что ни русский народ, ни молдавский, ни болгарский, ни даже украинский под эти критерии не попадают. В этом плане все нормально. Проблема в том, почему в этот закон не включили такую народность, как русинов. Хотя понятно, почему, потому что Украина этой народности не признает, вопреки рекомендациям ООН и вопреки тому, что она признана в других странах. А русских там нет именно потому, что это очень широкое понятие, и потому что они не проживали на этой территории до ее формирования.

Если же говорить о конкретных последствиях для внутренней политике, я полагаю, что этих последствий не будет. В законе прописано, что коренные народы получают дополнительные права и возможности до того, как они сформировались, все эти народности сформировались на территории Крыма, но ситуация в настоящий момент такова, что Украина никакие права и возможности на территории Крыма им предоставить не может.

Поэтому этот закон останется декларацией. Максимум что они могут, так это создать «бумажные» представительские органы этих народов, и будут вести номинальный диалог с этими представительскими лозунгами. Мы же понимаем, что большая часть этнических групп не очень зависят от тех решений, которые на Украине принимаются.

В этой связи я также не думаю, что последует какая-то реакция России в практической плоскости. Мы видели решения, которые гораздо сильнее затрагивают интересы России на Украине, но мы ничего и не увидели кроме риторических вещей (тот же «языковой закон»). Признаков того, что этот закон является частью политического диалога или торга, тоже нет. И внешнеполитических последствий этот закон также иметь не будет.