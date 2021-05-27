На Украине ведутся процессы, нацеленные на еще большее отдаление украинского языка от русского, хотя пока они идут достаточно медленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский историк Александр Каревин

- Почему вы считаете украинский язык не самостоятельным языком, а сконструированным на основе диалектов русского? Какие признаки об этом свидетельствуют?

— Я не считаю украинский язык сконструированным на основе диалектов русского. Малороссийское наречие было разновидностью русского языка. Что касается современного украинского языка, он создан искусственно, одна из его основ — малороссийское наречие, но это была не главная его основа.

- В основе, наверное, лексика древнерусского языка? О каких заимствованиях можно говорить?

— Если говорить о современном украинском языке, то прежде всего это заимствования из польского языка. И очень много слов приходило в язык через польский из немецкого языка, из латыни, меньше — из французского языка. Еще в украинском много слов, которые были просто выдуманы. Либо они просто пользуются русскими словами. Вот вся эта гремучая смесь и дала нынешнюю литературную мову.

- А, например, грамматика украинского языка — можно сказать, что она тоже искусственно была создана?

— Весь язык был создан искусственно, и грамматика тоже. Разумеется, создатели руководствовались определенными правилами. Дело в том, что все литературные языки в какой-то мере были созданы искусственно. Но одно дело, когда языки создаются исходя из культурных потребностей, и другое — когда они создаются чисто из политических целей. Украинский язык создан с чисто политическими целями. Отсюда и ситуация, которая сегодня сложилась.

- Как, на ваш взгляд, на Украине сейчас относятся к современным заимствованиям, например из английского? Страна хочет быть ближе к западным ценностям, но при этом некоторых поборников украинского языка возмущает засилье иностранных заимствований вроде слова «локдаун». Большинство среди обычных людей за или против?

— Мнения могут быть самые разные. Дело в том, что язык, бытовой язык на Украине — это даже не украинский, а суржик, смесь русского, украинского, какие-то гибриды. Основная масса населения, которая считает, что она говорит на украинском, на самом деле говорит на суржике.

Есть небольшая прослойка так называемой интеллигенции, для них каким-то особым шармом считается использовать английские слова, например в научных статьях. Они считают это признаком большого ума и стараются втиснуть в текст как можно больше английских слов. Много терминов из английского входит в так называемый научный украинский язык.

- Как вы считаете, эти заимствования приходят в украинский язык из русского, освоенные уже в русском?

— Нет, не из русского. Современная молодая интеллигенция достаточно хорошо владеет английским, и заимствования идут уже непосредственно из английского языка.

- А из каких-то других языков сейчас идут заимствования?

— Если говорить о научном языке, то прежде всего сейчас ориентация на английский язык. Некоторые даже предлагают сделать его вторым государственным, это вроде как полушутка, но такие разговоры ведутся.

- Считаете ли вы, что в обозримом будущем на Украине действительно сделают английский вторым государственным?

— Все может быть, потому что то, что лет двадцать назад казалось совершенно невероятным, сегодня происходит. Тут можно сказать одной фразой: возможно всё.

- Почему пока это не сделано и из-за чего власти Украины могли бы принять такое решение?

— Это сейчас не сделано, потому что большинство населения пока английского не знает. На него ориентируется и знает его молодая интеллигенция, которая получила образование уже в постсоветское время. Что касается основной массы населения, она его не знает, так что еще неподходящее для этого время.

Но я думаю, что со временем, раз курс на евроинтеграцию, а он продолжается со времен независимости, к этому мы можем прийти. Не могу сказать, что точно такое будет, но это возможно.

- То есть для этого должно вырасти еще одно молодое поколение?

— Ну, наверное, да.

- Почему сейчас на серьезном уровне не ведется разговоров о переходе на латиницу, все пока осталось на уровне заявлений?

— Про это надо спрашивать у властей, но в принципе разговоры такие идут, и постепенно это тоже делается, но тоже черепашьими темпами. Например, букву «н» все чаще пытаются изобразить в латинской графике. В названиях книг, в заголовках. И то же самое было в 20-е годы прошлого столетия, когда тоже проводилась оголтелая украинизация. То есть постепенно этот процесс идет.

- В чем смысл именно ее изображать латиницей? И почему в начале ХХ века так делалось?

— Это способ постепенно приучать народ к латинскому алфавиту. Тогда также был курс на то, чтобы оторвать Украину от России, и это делалось в том числе так.

- И тогда тоже думали о переводе на латиницу всего языка?

— В принципе да, в основном это задумывалось еще тогда, в то время.

- Как сейчас в школах и вузах решают проблему преподавания точных наук на украинском языке? Ведь термины в основном на русском? Их переводят на украинский или так и оставляют русскими?

— Я далек от технической сферы, но, насколько я знаю, молодое поколение принимает термины, которые там есть. Опять же, есть термины из английского языка, есть русифицированные, есть украинизированные, когда из русского слова пытаются сделать украинское. Это постепенно тоже идет. Главное направление — подальше от русского.

- Какой язык более популярен в стране и какой язык скорее выберет писатель, который живет и издается на Украине?

— Русский язык более популярен. Основная масса населения, как это ни противно украинизаторам, говорит на нем. К их глубокому отвращению, русский язык сейчас наиболее используем на Украине. Украина остается в основном русскоязычной.

- Как вы относитесь к реформе правописания, которая в 2019 году была принята Кабмином?

— Насколько я знаю, это через суд сейчас отменили, и непонятно, будет ли эта реформа введена в действие. Это все сейчас еще решается. Понятно, что, поскольку это отдаляет Украину от русского языка, я к этому отношусь отрицательно.

- Как вам кажется, молодежь Украины вообще волнует языковой вопрос? Понятно, что перед экзаменами им неудобно переучиваться на новое правописание, например. А в целом есть какие-то поборники украинского или это неважно для молодого поколения?

— Конечно, есть крайности всегда. Радикалы, которые хотят только на украинском разговаривать, хотя сами и не очень хорошо им владеют. Точно так же есть люди, которые хотят говорить только на русском. Но основная масса молодежи приспосабливается.