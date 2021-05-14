Если Виктор Медведчук сможет сохранить свое политическое влияние, то он может считать себя победителем в противостоянии с властью, считает политолог Руслан Бизяев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе в Черном море. Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. В четверг, 13 мая, суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест, обязал носить браслет и сдать загранпаспорт.

- Руслан, как вы оцениваете действия украинской прокуратуры?

— Давать юридическую оценку мне тяжело, я не профильный юрист. Но я считаю, что мнения категорически разделились у нас — и в социальных сетях, и в средствах массовой информации. Одни считают, что выиграла власть, другие считают, что выиграл Медведчук. Где в этом плане находится истина, мы увидим только через какое-то определенное время.

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Я смотрю, даже в России достаточно неоднозначное отношение к этому вопросу, насколько я читал. Если мы посмотрим на заявление Пескова и заявление Медведева — это два немного разных заявления, согласитесь.

- Каких, по вашему мнению, последствий ждать власти в этой ситуации?

— Петру Алексеевичу (Порошенко) приготовиться. Над ним тучи ходят хмуро, возможно, он следующий.

Нынешняя власть начала с закрытия телеканалов переформатирование информационного поля, и, как следствие, идет сейчас переформатирование поля политического. Потому что «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это не только личности, это избиратель. Потенциал этих избирателей — 20+ в процентном соотношении. Это очень лакомый кусочек, и туда будут заходить какие-то новые или хорошо забытые старые проекты.