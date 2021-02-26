Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков рассказал, как связаны обыски в помещениях компаний олигарха Рината Ахметова, провокация у офиса партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) и попытка блокировки 426 сайтов на Украине

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эта тенденция, в свою очередь, вписывается в ту политику, которую заявили в конце прошлого года. Мы все не очень обратили на нее внимание — она прозвучала просто как очередной сеанс риторики. Но тогда об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, и президент другими словами, но подтвердил позднее. Смысл состоял в том, что власть намерена окончательно разобраться с "пятой колонной" и "агентами Кремля" в Украине. Мне кажется, это идет по разным направлениям.

А поскольку это украинские силовые, то есть такие же структуры, как и на всем постсоветском пространстве, — народ смекалистый в материальном смысле, — то наши силовики под это все дело подписывают и свои сугубо материальные интересы по перехвату бизнеса, откатам и всему остальному.

В этом смысле характерной изюминкой стал перечень этих 426 сайтов, которые запретили, а потом оказалось, что это по иску частного лица, и Нацполиция отозвала свое письмо. В целом какой-то абсолютно мультипликационный эпизод, но в перечне этих сайтов, если присмотреться, добрая четверть — это ресурсы, занимавшиеся финансово-банковской деятельностью.

В офисы олигарха Рината Ахметова нагрянули следователи © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

P.S. Обыски у Ахметова

Вечером 25 февраля экс-депутат Верховной Рады, член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что в помещениях компаний Ахметова прошли обыски в рамках громкого «дела Семинского». Он также сообщил об аресте 25% акций компании «Нафтогаздобыча», которые принадлежат экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ахметову.

По данным Лещенко, Офис генпрокурора Украины обвинил Рудьковского в похищении депутата от «Слуги народа» Олега Семинского. Среди причастных также были названы помощник экс-министра Степан Деркач и три криминальных авторитета, известных по кличкам Молдован, Салват и Длинный.

Провокация у офиса ОПЗЖ

Разведка боем. Украинский спецназ устроил провокацию у офиса ОПЗЖ © скриншот видео tvzvezda.ru

Версия, по которой произведено задержание следующая. В этот же день несколькими часами ранее в Голосеевском районе украинской столицы проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись. И спустя несколько часов якобы для задержания транспортного средства, которое участвовало в этом инциденте, были произведены задержания у офиса ОПЗЖ.

В связи с этим на сайте партии было обнародовано заявление о провокации. Там уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом ОПЗЖ «является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».

Попытка закрытия 426 сайтов

Арест 426 интернет-сайтов на Украине отменили © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впоследствии выяснилось, что гражданин Александр Пан, по иску которого были запрещены сайты, может быть причастен к многочисленным случаям мошенничества. В результате пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что правоохранители закрыли уголовное производство по этому делу и отменили арест имущественных прав интеллектуальной собственности.