Санкции СНБО против Виктора Медведчука серьезно усложняют жизнь «Оппозиционной платформе». Они могут остаться не только без медийных ресурсов, но и без финансовых, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: Порошенко хочет создать коалицию с агентом Путина © Facebook, Руслан Бизяев

- Руслан, насколько это осложнит политическую деятельность ОПЗЖ?

— Я и сам пытаюсь ответить на этот вопрос. Интересно, как они будут действовать в этой ситуации. Потому что у них теперь формально с медийными ресурсами не очень, так еще и за финансовые взялись. Непонятно, как они теперь будут осуществлять свою деятельность, в том числе на местах, и как будет переформатировано политическое поле страны, потому что я это расцениваю именно так: каналы — это про информационное поле, а санкции — про поле политическое.

- Вы имеете в виду, что сейчас полностью произойдет зачистка электората ОПЗЖ?

— «Переформатирование» и «зачистка» — эти слова не синонимы. Есть электорат, который разделяет определенные смыслы и ценности. Он сконцентрировался вокруг ОПЗЖ. И теперь вопрос в том, что будет с ОПЗЖ и что будет с этим электоратом. Уйдет он куда-то или не уйдет, и выдержит ли ОПЗЖ эту атаку. Пока сказать очень тяжело.

- Куда этот электорат может уйти? Зеленский вроде бы расчищает его для себя, но действительно ли он ему так нужен?

— Лишние три миллиона избирателей еще никому не мешали. Мне самому интересно, какой будет конечный результат. Будет ли создана новая партия на этом поле, останется ли ОПЗЖ, или это поле вообще останется без какой-либо партии. На этой дороге сейчас много развилок. Зеленский обнаружил «финансирование терроризма». И нанес очередной удар по оппозиции © president.gov.ua

- Все-таки как вы думаете, это Зеленский делает исключительно для себя, или это часть широкой кампании по борьбе с олигархами в интересах трансатлантических сил?

— А как одно противоречит другому? Я не думаю, что вся эта история закончится на Медведчуке. Тем более на брифинге секретарь СНБО Данилов сказал, что будет поднимать все дела с 1991 года. Это уже удар по площадям, и может зацепить всех.

- Я имею в виду, что если эти действия инициированы кем-то, то у Зеленского больше шансов на победу.

— Давайте определимся с тем, что такое в данном случае «победа»

- Хотя бы полная зачистка ОПЗЖ, когда кого-то посадят, кто-то уедет, а кто-то станет маргинальным политиком…

— Полностью зачистить не получится. Есть же запрос на эти смыслы. И каким-то образом этот запрос должен проявиться. Если избиратель не придет на выборы, это тоже позиция. Поэтому я не думаю, что вы на сто процентов правы. Надо следить за ситуацией. Она будет очень динамично развиваться в этом году. После этого можно будет делать выводы. Андрей Золотарев: Медведчука хотят лишить ресурсной базы для реализации политических проектов © Facebook, Золотарев Андрей

- Будут ли олигархи заступаться за Медведчука? Или они будут стоять в стороне, в надежде, что их пронесет?

— Я пока не видел, чтобы кто-то из олигархов выразил явную поддержку. Увижу — скажу.

- Можно по-разному относиться к ОПЗЖ, но это была единственная партия, с которой Москва вела какие-то переговоры. Зеленский над этим задумывается? Или он уже оставил попытки наладить постоянные контакты?

— Мне кажется, что непубличный диалог продолжаться будет, вопрос, о чем. Политика — это всегда дипломатия. И не всегда она публичная. Контакты каким-то образом будут поддерживаться, но повестка дня мне пока непонятна.

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— Это все решается в ТКГ. С гуманитарной и экономической частью я пока проблем не вижу. А вот политический блок завис. Мне интересно, кто возьмет на себя ответственность с политическим блоком. А этот кто-то обязательно должен быть, потому что свято место пусто не бывает.

Еще раз повторюсь, сейчас дать какую-то конкретику ни у кого не получится. Будем следить за маркерами. Я для себя выделил несколько маркеров, и думаю, что в ближайшее время они должны проявиться.